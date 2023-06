Der neue BMW X1 M35i xDrive wird ab November die Rolle des stärksten kompakten SUV der Bayern übernehmen. Sein Vierzylinder-Antrieb erreicht mit M TwinPower Turbo Technologie in Europa eine Leistung von 300 PS, in den USA und auf weiteren ausgewählten Märkten sogar 317 PS.

Das neue Top-Modell beschleunigt in 5,4 Sekunden von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 250 km/h limitiert. Soviel Potenz wird natürlich passend vom Sound der M spezifischen Abgasanlage begleitet. Der neue BMW X1 M35i xDrive ist das erste Performance-Modell der BMW M GmbH, dessen Abgase aus zwei Endrohrpaaren entweichen.



Schaltwippen am Lenkrad ermöglichen spontane manuelle Eingriffe in die Fahrstufenwahl Sieben-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung und M Sport Boost. Sobald der Fahrer das linke Schaltpaddle mindestens eine Sekunde lang zieht, werden dazu alle Antriebs- und Fahrwerkssysteme auf maximale Sportlichkeit eingestellt.

Für ein intensives Performance-Erlebnis im Interieur soll eine ebenfalls M spezifische Cockpitgestaltung sorgen. Neben einer mit Alcantara bezogenen Instrumententafel, Interieurleisten in der Ausführung Aluminium Hexacube dunkel, einem anthrazitfarbenen Dachhimmel, M Einstiegsleisten, einer M Pedalerie und den M spezifischen Grafiken, die auf dem BMW Curved Display und optional auch auf dem BMW Head-Up Display angezeigt werden, beinhaltet sie auch ein

M Lederlenkrad mit Schaltwippen.



Die Fondsitzlehne des neuen BMW X1 M35i xDrive lässt sich im Verhältnis 40:20:40 teilen, in der Neigung verstellen und umklappen. Für noch mehr Variabilität sorgt die optional erhältliche Längsverstellung der Fondsitze. Das Stauvolumen kann von 540 auf bis zu 1600 Liter erweitert werden.



Serienmäßig ist der neue BMW X1 M35i xDrive mit einer 2-Zonen-Klimaautomatik, dem BMW Live Cockpit Plus einschließlich Navigationssystem BMW Maps, einer hochglänzend schwarzen M Dachreling, einer automatischen Heckklappenbetätigung, einen Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung sowie vier USB-C- und zwei 12-Volt-Anschlüssen ausgestattet. Um den Premium- Charakter noch weiter zu steigern, sind optional unter anderem ein Innen- und Außenspiegelpaket, das Ambiente Licht, ein Panorama-Glasdach und das Harman Kardon Sound System verfügbar.