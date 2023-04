Die Paneele, die in verschiedenen Farben erhältlich sind, bestehen aus federleichtem Kohlefaserverbundstoff und können im vorderen Gepäckraum verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Für das neue Dach musste GMA die Karosserie von der A-Säule ausgehend umgestalten. So erhielt der Spider einen Überrollschutz und eine hinter der Trennwand versenkbare Heckscheibe, um das Open-Air-Erlebnis weiter zu veredeln. Da der Spider allerdings von Beginn an parallel zum Coupe entwickelt wurde, beläuft sich die Gewichtssteigerung im Vergleich zum trocken gerade einmal 1.090 kg "schweren" Coupé auf vernachlässigbare 18 Kilogramm.