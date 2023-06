Das ist der Land Rover Discovery Sport Modelljahr‘24

Grundsätzlich konnte man an dem sportlichen Briten mit bis zu sieben Sitzplätzen ja nie etwas aussetzen. Aber Tradition ist das eine. Moderne Technik das andere. Und so bietet der Landy zum Modelljahr ?24 zum Beispiel einen verfeinerten, noch luxuriöseren Innenraum. Unter anderem an Bord: die neueste Generation des Infotainment-Systems Pivi Pro samt elegant geschwungenem 11,4-Zoll-Touchscreen. Dazu kommen praktische Staumöglichkeiten und verwöhnende Wellness-Technik, doch der Reihe nach:



- Eines der modernsten Systeme zur Reinigung der Innenraumluft fördert das Wohlbefinden der Passagiere und die Aufmerksamkeit des Fahrers.

- Das Motorenangebot im Discovery Sport besteht aus Mildhybrid- Dieseln und -Benzinern sowie einem 1,5-l-3-Zylinder-Turbobenziner Plug-in Hybrid: Der P300e bietet eine elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 61 Kilometern.

- Schnell neue Energie: Die serienmäßige Gleichstrom-Schnellladetechnologie lädt die Antriebsbatterie des P300e Plug-in Hybrid in nur 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent.

- Software Over-The-Air: Der Discovery Sport erlaubt Updates der Fahrzeug-Software auch ohne Werkstattbesuch – Apps, Karten, Services und Systemsoftware sind dadurch stets auf dem neuesten Stand.

- An Bord auch ein umfangreiches Angebot an Kameratechnologien: mit „ClearSight Ground View“, dem Innenrückspiegel mit „ClearSight Rear View“ Technologie und 3D-Surround-Kamerasystem.



Los geht es übrigens schon jetzt mit dem neuen Jahr in Gaydon. So ist der überarbeitete Discovery Sport ab sofort ab 59.282 Euro bestellbar.