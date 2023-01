Beim neuen Kona ist tatsächlich vieles neu; mit seinem Vorgänger hat er quasi nichts mehr gemein. Außer vielleicht die Tatsache, dass auch er wieder ein breites Antriebsspektrum bieten wird. Obgleich die Elektro-Variante also das Kernprodukt der Design-Entstehung war, wird der Kona doch wieder auch mit Hybrid- sowie auch konventionellem Antrieb zu haben sein. Soweit, so aus unserem ersten Artikel zum Hyundai Kona bekannt. Nun verrieten die Koreaner aber auch technische Details. Freunde reiner Verbrennungsmotoren bekommen einen 1.6 T-GDi mit 198 PS und bis zu 265 Nm Drehmoment und stufenlos einstellbarer Ventildauer. Er dürfte sodann mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden. Dass es auch noch ein manuelles Getriebe zur Auswahl geben wird, schätzen wir als unwahrscheinlich ein, da die Plattform auf Shift-by-wire setzt und somit gröbere Umbauarbeiten notwendig wären um ein klassisches Getriebe zwischen die Fahrersitze zu schrauben. Dazu aber später mehr; zurück zu den Motoren.



Neben der klassischen ICE hinaus wartet auch eine Vollhybrid-Variante mit einem 1.6 Liter GDi-Benzindirekteinspritzer in Kombination mit einem Elektromotor, die eine kombinierte Leistung von 141 PS und ein maximales Drehmoment von bis zu 265 Nm bieten wird und naturgemäß ausschließlich mit Automatikgetriebe kommen wird.



Man sollte allerdings anmerken, dass diese Daten und Werte für den Moment nur für den Koreanischen Markt verbindlichen Charakter haben, wo übrigens zusätzlich auch noch ein 2.0 Liter Atkinson-Motor mit 149 PS zu haben sein wird, der für Österreich bereits explizit ausgeschlossen wurde. Weitere technische Details für alle anderen globalen Märkte, einschließlich der Elektro Variante, verspricht Hyundai für März 2023

Neben der Antriebe sprach man nun aber auch konkreter über den Innenraum des neuen Autos. Konkret heißt es, dass durch die neue Plattform samt ihres 60 mm längeren Radstands, eine um 77 mm großzügigere Beinfreiheit und eine um 11 mm gewachsenen Kopffreiheit geboten werden kann, was für eines der besten Platzangebote in seinem Segment sorgen soll. Zudem bescheinigt Hyundai dem Kona eine Schulterfreiheit von 1.402 mm in der zweiten Sitzreihe; ebenfalls ein Klassen-Bestwert ... sagt Hyundai. Vorne wiederum baut man auf neue, nur 85 mm tiefe Sitze, die den Passagieren in der zweiten Reihe noch mehr Bewegungsspielraum einräumen sollen.



Wie zuvor angedeutet erlaubt die Verwendung von Shift-by-wire Hyundai zusätzlich für ein besonders aufgeräumtes Interieur zu sorgen. So verlegte man den Wahlhebel für das Automatikgetriebe von der Mittelkonsole hinter das Lenkrad. Für einen zudem möglichst modernen Look bietet Hyundai zudem zwei ineinanderlaufende 12.3“ große Displays, auf dem Hyundais aktuelle Infotainment-Generation seine Muskeln spielen lassen kann. Folgerichtig ist das Auto sodann freilich auch zu over-the-air-Updates imstande.



Darüber hinaus warten optionale Komfortsitze mit Relaxfunktion, die durch Druckverteilung auf den Körper Ermüdungserscheinungen bei Langstreckenfahrten reduzieren und auch im Stand für hohem Komfort sorgen sollen. Ebenso wie die Memoryfunktion für die Einstellung des Fahrersitzes, mehrere USB-Anschlüsse und die Möglichkeit des induktiven Ladens. Auch ein digitaler Schlüssel wird geboten. Heißt: Auch den Kona wird man mittels Smartphone oder Smartwatch ver- und entriegeln sowie starten und in Betrieb nehmen können.



In selbigem wartet dann eine ganze Phallanx an Helferlein: ein Notbremsassistent (FCA), Spurhalteassistent (LKA), Toter-Winkel-Assistenten (BCA), Ausstiegswarner (SEW), Intelligenter Geschwindigkeitslimitassistenten (ISLA), Müdigkeitserkennung (DAW), Toter-Winkel-Assistenten mit Monitor (BVM) und ein Fernlicht-Assistent (HBA). Auch an Fahrkomfortfunktionen wie dem adaptiven Tempomat inklusive Abstandsregelung (SCC), oder dem navigationsbasierenden Abstandstempomat inklusive Abstandsregelung (NSCC), dem Spurfolgeassistenten (LFA) und dem Autobahnassistenten (HDA) wird nicht gespart. Und damit dann auch am Ende der Fahrt nichts mehr schief geht, gibt es eine 360° Übersichtskamera (SVM), den Querverkehrs-Assistenten hinten (RCCA), Parksensoren vorne, seitlich und hinten (PDW), Parkhilfe hinten mit Notbremsfunktion (PCA) und den Einparkassistenten (RSPA).

Last, but not least: der Stauraum. Hinter der elektrischen Heckklappe, deren Öffnungswinkel und die Öffnungsgeschwindigkeit über den Infotainmentbildschirm ausgewählt werden kann, warten bis zu 723 Liter Ladevolumen, wobei dieser Wert nach SAE-Methode ermittelt wurde. Die vor allem in den USA verbreitete Messmethode ergibt in der Regel 20 bis 30 Prozent höhere Werte als die, die nach europäischer ISO-Norm gemessen werden.



„Wir produzieren einen KONA für praktisch jede Zielgruppe und jeden Lebensstil, mit einer Reihe von fortschrittlichen Antrieben und einer Vielzahl von Technologien und Designmerkmalen, die den Alltag unserer Kunden bereichern. Hyundai ist bestrebt, ein optimiertes Mobilitätserlebnis zu bieten, um die unterschiedlichen Lebensstile unserer Kunden zu erfüllen."

Heui Won Yang, Executive Vice President, Head of Total Vehicle Development Tech Unit bei Hyundai Motor Company