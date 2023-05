Mit seinem radikalen Design und jeder Menge tatsächlich 1:1 vom Rennwagen übernommenen Lösungen setzt der bei Graz produzierte KTM X-BOW GT-XR neue Maßstäbe im High-Performance-Segment. Einem Markt also, in dem als Herzstück der Autos meist acht oder mehr Zylinder zum Einsatz kommen. Hier aber sind es "nur" fünf. Doch wenn es einen Beweis dafür gibt, dass "mehr" nicht zwingend immer besser ist, dann findet man ihn in Form des bereits neunmal zum „Motor des Jahres" gewählten 2,5-Liter Fünfzylinder-Motors aus dem Hause Audi, der hier für Vortrieb sorgt.

Mit seinem radikalen Design und jeder Menge tatsächlich 1:1 vom Rennwagen übernommenen Lösungen setzt der bei Graz produzierte KTM X-BOW GT-XR neue Maßstäbe im High-Performance-Segment. Einem Markt also, in dem als Herzstück der Autos meist acht oder mehr Zylinder zum Einsatz kommen. Hier aber sind es "nur" fünf. Doch wenn es einen Beweis dafür gibt, dass "mehr" nicht zwingend immer besser ist, dann findet man ihn in Form des bereits neunmal zum „Motor des Jahres" gewählten 2,5-Liter Fünfzylinder-Motors aus dem Hause Audi, der hier für Vortrieb sorgt.

Den turboaufgeladenen Langhub-Motor zeichnet besonders aus, dass er kompakter, leichter und gleichzeitig stärker sowie effizienter als vergleichbare Motoren ist. Mit seinem immensen Antritt sowie seinem charakteristischen Klang passt er also schon mal grundsätzlich perfekt zur radikalen Philosophie des KTM X-BOW GT-XR. So entwickelt der Antrieb bereits im unteren Drehzahlbereich eine beeindruckende Durchzugskraft. Das maximale Drehmoment von 581 Newtonmetern liegt bei 5.550 Umdrehungen pro Minute an. Mit steigenden Drehzahlen nimmt auch seine Leistung sehr gleichmäßig zu. Das gibt dem Fahrer jederzeit die volle Kontrolle über die Leistungsentfaltung und lässt ihn die ungebändigte Kraft des Motors voll auskosten. Trotz seines spritzigen Ansprechverhaltens und dieser beeindruckenden Leistungsdaten ist die Kraftzentrale des jüngsten KTM X-BOW mit einem Verbrauch von nur 9,1 Litern auf 100 Kilometern (WLTP) äußerst sparsam... für einen Supersportler mit 500 PS, versteht sich.

Mit eben jenen 368 kW ist der Fünfender im X-Bow GT-XR aber nicht nur der weltweit stärkste Serien-Fünfzylinder, er steht auch in der siegreichen Tradition der R5-Motoren, die auf den Rennstrecken für Furore sorgen. In seiner über 45-jährigen Geschichte erzielte das Aggregat zahlreiche Erfolge im Motorsport: Zwei Rallye-Weltmeisterschaften, die unvergessene Rekordfahrt von Walter Röhrl beim legendären Bergrennen am Pikes Peak (USA) und haushohe Siege in der US-amerikanischen Tourenwagenmeisterschaft IMSA-GTO sprechen eine klare Sprache.



Im KTM X-BOW GT-XR kommt nun die neueste Evolutionsstufe dieser Antriebseinheit zum Einsatz. Sie ist dank eines kompromisslosen Leichtbau-Prinzips mit einem Gewicht von nur 160 Kilogramm sogar um 26 Kilo leichter als ihr Vorgänger. Zu dieser Gewichtsreduzierung tragen unter anderem ein Aluminium-Zylinderblock, ein Magnesium-Ölwannenoberteil und eine 1,8 kg leichtere Kurbelwelle bei. Dazu erhält der Motor KTM-werksseitig eine elektronische Leistungsspritze von 70 kW (100 PS) und 101 Nm.



Damit auch im hitzigen Einsatz unter Vollgas immer die maximale Leistung abgerufen werden kann, wurde das Temperaturmanagement der Kraftmaschine optimiert. So werden der Motor und die Ansaugluft mittels voluminöser Wasser- und Ladeluftkühler noch effektiver abgekühlt. Die Summe all dieser Upgrades garantieren erstklassige Performance und unvergessliche Fahrerlebnisse mit dem KTM X-BOW GT-XR.



Um diese unbändige Power auf die Straße zu bringen, kommt ein Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und ein Motorsportdifferenzial zum Einsatz. Das elektronisch gesteuerte DSG sorgt nicht nur für rasend schnelle Gangwechsel nahezu ohne Unterbrechung der Zugkraft, sondern hält den Motor immer im optimalen Drehzahlbereich für den nächsten Spurt. Die optimale Lastverteilung an den Hinterrädern garantiert dann das mechanische Motorsportdifferenzial.