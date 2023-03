Die 1 Sache, die du JETZT über den Kia Niro wissen musst

Fanfaren und Trommelwirbel: Es gibt etwas zu feiern. Und zwar den



Kia Niro!!!



Der smarte Crossover ist Women's World Car of the Year geworden!



Bereits in der ersten Abstimmungsrunde hat er sich gegen 58 weitere Kandidaten durchgesetzt und in seiner Kategorie gewonnen.



Alle Sieger der einzelnen Kategorien:



• Kia Niro (Bestes Stadtauto)

• Jeep Avenger (Bester Familien-SUV)

• Citroën C5 X (Bestes großes Auto)

• Nissan X-Trail (Bester großer Geländewagen)

• Audi RS 3 (Bestes Hochleistungsfahrzeug)

• Ford Ranger (Bester Geländewagen)



In der zweiten Runde traten diese Finalisten gegeneinander an.



Wer hat gewählt?

63 Motorjournalistinnen aus 43 Ländern auf fünf Kontinenten haben gewählt. Hier ein paar Stimmen über den Gewinner:



"Die diesjährige Wahl war aufgrund des hervorragenden Niveaus aller Kandidaten besonders schwierig. Jeder der Finalisten hatte genügend Verdienste, um die Trophäe zu gewinnen", sagt Marta Garcia, Executive President von WWCOTY.



"Der Kia Niro bietet ein Gesamtpaket, das diese Auszeichnung eindeutig verdient hat. Seine zahlreichen Antriebsoptionen, das elegante Design, die einfach zu bedienende Technologie, die bequemen Sitze und die preisgünstige Verpackung heben ihn von der starken Konkurrenz ab" Elana Scherr, USA.



"Kia beeindruckt mich immer wieder... Nach den Modellen EV 6 und Sportage bietet der Kia Niro ein flexibles Fahrzeug, ein attraktives Design, Qualität und eine Motorenpalette, mit der alle Fahrer ihre Mobilitätsbedürfnisse erfüllen können. Ich schätze besonders das komfortable Platzangebot und die Technik. Ein Auto, das alles hat, um zu gefallen...", Sabrina Parant, Belgien.



"Der Kia Niro bietet einen funktionalen Innenraum, gute Fahrleistungen und verschiedene Antriebe, zusammen mit einem attraktiven Preis, der ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für den Alltag macht", Jil McIntosh, Kanada.



"Der Kia Niro ist ein praktisches kleines Stadtauto, das in einem erschwinglichen Paket alles bietet, was man braucht" Renuka Kirpalani, Indien.



"Der Kia Niro ist ein geräumiges, stilvolles, effizientes und praktisches Auto, das mit seiner Größe, seinem Design und seinem Antrieb voll im Trend liegt" Petra Mühr, Österreich.



"Eines der besten Hybridfahrzeuge mit der besten Leistung und Dynamik", Giovanna Alvarado, Peru.



"Ein Fahrzeug, das ich jedem Mann, jeder Frau und jeder Familie empfehlen würde, denn es bietet eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen, eine lange Garantie und einen geräumigen Innenraum voller moderner Technologie. Welche Mutter oder welcher Vater würde sich nicht sicher fühlen, wenn sie ihre Kinder in einem Kia Niro herumfahren?", Alix Capper-Murdoch, Republik Zypern und Türkische Republik Nordzypern.