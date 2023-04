Die letzten Verbrenner: VW Golf, Tiguan und Co.

Zehn Jahre von jetzt an soll es noch dauern: 2033 will VW nur noch E-Autos verkaufen. Solche Hersteller-Versprechen zu hören, ist die eine Sache. Auch sich auf Basis dessen grob auszurechnen, was das wohl für das Line-up bedeutet. Es aber klipp und klar zu hören, ist immer doch nochmal was anderes. Vor allem, wenn es um solche automobilen Ikonen wie den Golf geht. Also ja: der Golf 8, der gerade im Handel ist, wird laut VW-CEO Thomas Schäfer der letzte mit Verbrennungsmotor sein. Das bestätigte er in einem umfangreichen Interview mit der Automobilwoche. Zwar bekommt der Kompakte 2024 noch einmal eine "umfangreiche Überarbeitung", das war's dann aber mit dem "Brumm machenden Golf". Das deckt sich auch gut mit unserem Bericht von Ende 2022, laut dem der neunte Golf als "ID. Golf" unter dem ID.3 positioniert werden soll.



"Es ist klar, dass wir ikonische Namen wie Golf, Tiguan und GTI nicht aufgeben, sondern in die elektrische Welt übertragen werden", sagte Schäfer. "Aber gerade beim Golf muss es zu den Genen passen. Einfach irgendein Fahrzeug so zu nennen, funktioniert nicht. Diesen Fehler werden wir nicht machen", fügte er hinzu. Ein neuer, rein elektrischer Golf wird aber jedenfalls frühestens 2028 Realität werden, so Schäfer, wenn VW die neue SSP-Elektroplattform einführt.



Und abseits vom ikonischen Kompakten? Noch in diesem Jahr will die deutsche Marke die nächste Generation des Passat (nur als Kombi) und des Tiguan auf den Markt bringen. Im Jahr 2024 wird ein neuer Tayron (kompakter Crossover für China) folgen, und 2025 ein überarbeiteter T-Roc. Laut Schäfer werden dies die letzten ICE-Fahrzeuge der Marke sein, die sodann bis in die 2030er Jahre erhältlich sein werden: "Der T-Roc ist der letzte neue Verbrenner, den wir in Europa am Horizont sehen. Natürlich bekommen die anderen noch größere Produktupgrades. Aber komplett neue Fahrzeuge sind danach nicht mehr geplant, zumindest bis jetzt nicht."



Auch, was er mit "zumindest bis jetzt nicht" meint, konkretisiert Schäfer: "Wenn sich die Welt bis 2026 oder 2027 ganz anders entwickelt als erwartet, dann können wir auch wieder ein vollkommen neues Fahrzeug auf den Markt bringen. Aber ich rechne nicht damit, dass das passieren wird. Das ist bisher nicht geplant".