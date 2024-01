Diesel um 1,169 Euro? Ein Fehler!

Am 29. Jänner fuhren zahlreiche Diesellenker nach Horn zum Spritsparen. Eine Tankstelle hatte einen fehlerhaften Preis ausgewiesen – erst am 30. Jänner in der Früh wurde der Lapsus bemerkt. Glück gehabt: Zurückzahlen müssen die Glücklichen die Differenz nicht.

Zwölf Stunden Billigdiesel! Bei der Eingabe der Preisumstellung kam es bei einer Tankstelle im Waldviertel zu einem Fehler, der Treibstoff, der eigentlich 1,691 Euro kosten sollte, kostete "plötzlich" 1,169 Euro. Ein Umstand, der bei den Autofahrern mit Selbstzünder-Vehikel nicht unbemerkt blieb: Es bildeten sich rasch Autoschlangen, die Leute hatten gleich Kanister mitgebracht, um das wertvolle – aber extrem günstige – Gut für später abzufüllen.



Was ist mit der Differenz?



Von Montag am Abend bis Dienstag in der Früh ging das fröhliche Tanken in Horn – erst dann wurde der Fehler behoben. Ein schlechtes Gewissen kann man haben, muss man aber nicht. Auf jeden Fall kann man sich sicher sein: Ist man in den Genuss des günstigen Treibstoffs gekommen, muss man die Differenz zum "eigentlichen" Preis nicht zurückzahlen – so zumindest die Redaktion von noe.ORF.at, die einen Bericht von heute.at als Grundlage für eigene Recherchen nahm.