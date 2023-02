EU-Beschluss besiegelt Verbrenner-Aus

Es war nicht einmal sonderlich knapp: Mit 340 zu 279 Stimmen bei 21 Enthaltungen billigten die Abgeordneten am heutigen Valentinstag, dem 14.02.2023 die mit dem Rat erzielte Einigung auf überarbeitete CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, die an die ehrgeizigeren Klimaschutzziele der EU angepasst wurden. Der Kern: Neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sollen bis 2035 emissionsfrei werden, d. h., man will die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2021 um 100% reduzieren. Zwischenziel bis 2030 ist, die Emissionen bei Neuwagen um 55% und bei leichten Nutzfahrzeugen um 50% zu senken.



Natürlich gibt es aber Ausnahmen: Automobilhersteller, die zwischen 1.000 und 10.000 Neuwagen pro Jahr produzieren, haben ein Jahr länger, also bis 2036 Zeit, die Emissionsziele zu erfüllen. Hersteller, die hingegen weniger als 1.000 Neufahrzeuge pro Jahr zulassen, könnten weiterhin von den neuen Vorschriften ausgenommen werden.



Allerdings ist dieses Schlupfloch für - vermutlich - Kleinserienhersteller von Hypercars für Superreiche nicht der einzige Grund, warum die Regelung nicht defacto ein Verbot von Verbrennungsmotoren bedeutet. Ein solches wird nämlich nicht ausdrücklich erwähnt. Das Gesetz schreibt immerhin "nur" die Emissionsziele vor und nicht, wie sie erreicht werden. Damit bleibt ein Hintertürchen für synthetische Kraftstoffe und Wasserstoffverbrennungsantriebe offen.



Ganz wichtig aber: Diese Regelung betrifft in jedem Fall ausschließlich ab 2035 neu zugelassene Fahrzeuge. Für davor zugelassene Kraftfahrzeuge besteht selbstverständlich ein Bestandsschutz, unter den wohl auch Young- und Oldtimer fallen werden. Man darf seinen schon davor angeschafften Verbrenner also auch nach 2035 noch fahren; zumindest von EU-Ebene aus.