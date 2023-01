Ein letztes Hurra für den Renault Megane RS

Renault Japan hat angekündigt, dass nächste Woche auf dem Tokyo Auto Salon ein limitierter Megane RS Trophy vorgestellt wird. Zwar verrät das Unternehmen mit dem Rautenlogo noch keine weiteren Details zu dem Hot Hatch, aber auch ohne allzu pessimistisch zu sein, dürften wir es dabei wohl mit dem letzten Modell unter der Marke "Renault Sport" zu tun bekommen. Immerhin wurde die Spaß-Abteilung von Renault einerseits bereits 2021 in Alpine Cars umbenannt und andererseits bestätigt, dass die Produktion des aktuellen Megane RS Ende 2023 eingestellt wird. Angesichts der Tatsache, dass sich auch Renault früher oder später voll und ganz vollelektrischen Fahrzeugen verschreiben wird, keine echte Überraschung. Immerhin aber halten sich Gerüchte zu einer Alpine-Version des Megane E-Tech 100% electric hartnäckig.

Gerüchten zufolge soll das Sondermodell passenderweise "Megane RS Ultime" heißen. Zudem flüstert man sich in der Gerüchteküche zu, dass alles, was ihn "besonders" macht, vor allem kosmetischer Natur sein wird. Der Wagen wird also keine "Konkurrenz" für den brutalen Renault Megane RS Trophy-R, sondern soll auf dem regulären Trophy basieren. Auch unter seiner Haube dürfte also der aufgeladene 1,8-Liter-Benzinmotor warten, der auch in der Alpine A110 zum Einsatz kommt; wahrscheinlich mit 300 PS und 420 Newtonmetern Drehmoment, das via einem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Vorderachse losgelassen wird.

Der Tokyo Auto Salon 2023 findet vom 13. bis 15. Januar auf dem Gelände der Makuhari Messe statt.