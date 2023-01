Elon Musk bricht unangenehmen Weltrekord

Ins Guinnessbuch der Rekord aufgenommen zu werden, ist meistens eine coole Sache. Elon Musk wäre allerdings sicherlich nicht böse, wenn dieser Rekord nicht an ihn verliehen worden wäre: den, im O-Ton, für "largest loss of personal fortune in history". Das teilte die Organisation in einer Pressemeldung mit.



Der Tesla- und Twitter-Chef hat 2022 nach Schätzungen von Forbes in nur etwas mehr als einem Jahr rund 183 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt. Bloomberg schätzt den Verlust gar auf 200 Milliarden Dollar.



Vor Musk war der Gründer und CEO von Softbank, Masayoshi Son, der "stolze" Halter des Rekords. Er vernichtete Anno 2000 58,6 Milliarden Dollar seines Privatvermögens. Es war trotz des Fehlens exakter Zahlen nicht unbedingt eine knappe Angelegenheit.



Nach Schätzungen von Bloomberg erreichte Musks Nettovermögen im November 2021 seinen Höhepunkte. Da betrug es rund 340 Milliarden Dollar. Die Tesla-Aktien, die für den größten Teil seines Vermögens verantwortlich sind, befanden sich jedoch im letzten Jahr im freien Fall (65 % Minus). Und das schon bevor Musk im Oktober Twitter gekauft hatte, was den Trend noch einmal deutlich verstärkte.



Infolgedessen ist Musk gleichzeitig auch nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Er verlor den Titel an Bernard Arnault, den Chef des französischen Unternehmens, dem Louis Vuitton gehört. Freilich muss man sich um den Amerikaner aber nach wie vor keine großen Sorgen machen. Nach den jüngsten Schätzungen von Forbes ist Musk heute immer noch grundsolide 144,4 Milliarden Dollar wert.