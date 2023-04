Ende der situative Winterausrüstungspflicht

OEAMTC APA-Fotoservice Hörmandinger Ende der situative Winterausrüstungspflicht | 11.04.2023

Was ist nach Ende der Winterreifenpflicht zu tun?

In wenigen Tagen, am 15. April, endet die situative Winterausrüstungspflicht, wie die landläufig einfach "Winterreifenpflicht" genannte Verordnung mit vollem Namen heißt. Was sich dadurch bei den Vorschriften ändert und was es zu bedenken gibt.