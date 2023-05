Die Ära der Zwölfzylinder ist bei Aston Martin zwar vorbei, dafür soll eine neue in Sachen Leistung, Ultraluxus und Stil anbrechen. Das und nicht weniger versprechen die Briten uns nämlich in Form des neuen Aston Martin DB12.

Aston Martin ist in der Tat so stolz auf sein neues Produkt, dass es in der Pressemeldung als der weltweit erste Supertourer und "das kompletteste und vollendetste DB-Modell" in der Geschichte des Unternehmens bezeichnet wird. Und das, obwohl im Vergleich zum Top-Vorgänger immerhin ganze vier Zylinder fehlen. Schaut man aber auf die Leistungsdaten, ist hier von Rückschritt keine Rede. Im Gegenteil. Der weiter verfeinerte 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 von Mercedes-AMG liefert hier deutlich mehr Leistung als zuvor, womit der DB12 sogar noch stärker ist als der DB11 mit seinem wuchtigen V12. Noch markanter ist der Unterschied freilich im Vergleich zum Vorgänger-V8. Konkret rechnet Aston Martin vor, dass er beeindruckende 680 PS bei 6000 U/min und 800 Nm zwischen 2750–6000 U/min liefert – eine Steigerung von 34 % im Vergleich zum Vorgänger DB11. Erreichte wurde dieser Leistungssprung durch neue Nockenprofile, optimierte Verdichtungsverhältnisse, Turbolader mit größerem Durchmesser und ein komplett neues Kühlsystem.



Wird diese Kraft sodann über das 8-Gang-Automatikgetriebe an die Hinterräder weitergereicht, sorgt das für eine Spurtzeit von 0 auf 100 km/h von gerade einmal 3,6 Sekunden. Bleibt man danach einfach am Gas, ist erst bei 325 km/h Schluss mit Vortrieb.

Damit der Wagen aber auch in Kurven beeindruckt, wurde auch sonst freilich nur ganz oben ins Regal aktuell verfügbarer Technik gegriffen. So kommt im DB12 nicht nur eine deutlich verbesserte elektronische Servolenkung, sondern auch erstmals bei einem Aston Martin DB-Modell ein elektronisches Hinterachsdifferenzial (E-Diff) zum Einsatz. Dieses ist mit der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC) des Fahrzeugs verbunden und kann innerhalb von Millisekunden von vollständig geöffnet auf 100 Prozent gesperrt umschalten. Zudem wurde die Torsionssteifigkeit im Vergleich zum Vorgänger um 7 Prozent erhöht und eine neue Generation adaptiver Dämpfer verbaut. Sie sollen eine um 500 Prozent breitere Kraftverteilung ermöglichen und so eine höhere Bandbreite an Kontrolle und Feinabstimmung über die Fahrmodi erlauben. Fünf davon gibt es: GT, Sport, Sport+, Wet und Individual.



Auch beim Kontakt zur Straße darf sich Aston Martin mit einem "first" rühmen. Der DB12 rollt mit Michelin Pilot Sport 5 S Reifen vom Band; damit ist Aston der erste Hersteller, der diese neue Generation der Pilot Sport-Pneus von Michelin einsetzt. Aber freilich sind auch diese nicht einfach von der Stange. Sowohl die Reifen für die Vorderachse (275/35 R21 103Y) wie auch die hinten (315/30 R21 108Y) sind Maßanfertigungen und mit "AML"-Code versehen. Eben jene Batschen unterstreichen dann übrigens auch Aston Martins Bestreben, den DB12 zum ultimativen Tourer zu machen. Bei ihnen wurde nämlich nicht nur auf eine bestens aufs Auto abgestimmte Zusammensetzung zur Maximierung von Grip und Lenkpräzision, sondern auch darauf geachtet, dass in seiner Karkasse geräuschdämpfende Polyurethanschaumeinlagen zum Einsatz kommen, die das "Brummen" des Reifens reduzieren, was für einen 20% niedrigeren Geräuschpegel im Innenraum sorgen soll.

Und das bringt uns ins Interieur. Dort erwartet uns, neben zu erwartendem, feinstem Leder, Alcantara und Sichtkarbon, eine massive, auf den Fahrer ausgerichtete Mittelkonsole in das ein völlig neues Infotainment-System mit 10,25-Zoll-Touchscreen eingebettet ist (das Display hinterm Volant hat übrigens dieselbe Dimension). Und das ist, im Gegensatz zum Mercedes-System im Vantage etwa, tatsächlich komplett von Aston Martin entworfen und entwickelt. Es bietet kabelloses Apple CarPlay- und Android Auto, ein neues Navigationssystem mit Online-Konnektivität und 3D-Kartenmaterial, eine Anwendung für mobile Geräte und Over-the-Air-Updates. Dennoch aber weiß Aston Martin freilich das haptische Gefühl echter Schalter durchaus zu würdigen. Mehr noch: Sieht sie als weiteren Ausdruck des Luxus, den sie im DB12 bieten wollen. Folgerichtig finden sich auch davon noch so einige im schicken Cockpit des neuen Autos.



Im Hinblick auf das Design präsentiert sich der DB12 mit einem vertrauten, aber dennoch grundlegend überarbeiteten Styling. Die Frontpartie wird von einem riesigen Kühlergrill dominiert, der von neuen LED-Scheinwerfern flankiert wird. Oberhalb des Kühlergrills befindet sich die neueste Version des Aston Martin-Emblems, während unterhalb des Kühlergrills ein neu gestalteter Splitter zu sehen ist. Der Wagen steht serienmäßig auf 21-Zoll-Rädern, hinter denen sich gusseiserne 400-Millimeter-Scheiben vorne und 360-Millimeter-Scheiben hinten verbergen. Rahmenlose Seitenspiegel und flächenbündige Türgriffe sorgen sodann noch für die Kirsche auf dem Schönheits-Kuchen und reduzieren gleichzeitig auch den Luftwiderstandsbeiwert.

Hier noch die technischen Daten zum DB12:



Karosserie

Zweitürig mit 2 + 2 Sitzplätzen

Selbsttragende verklebte Karosseriestruktur aus Strangpress-Aluminium und Verbundblechen

Ausfahrbarer Spoiler mit Aston Martin Aeroblade-System



Motor

4,0-Liter-V8-Biturbo

Wasser-Luft-Ladekühlung

Frontmittelmotor, Hinterradantrieb



Maximale Leistung: 680 PS / 500 KW bei 6.000 U/min

Maximales Drehmoment: 800 Nm bei 2.750–6.000 U/min

Höchstgeschwindigkeit 325 km/h

0–60 mph 3.5s

0–100 km/h: 3.6s

Verdichtungsverhältnis: 8:6

Duale variable Nockenwellenverstellung

Vollständig CNC-gefräste Brennkammern



Getriebe

Hinten angeordnetes Achtgang-Automatikgetriebe

Drehmomentwandler

Elektronisches Hinterachs-Sperrdifferenzial

Kardanwelle aus Kohlefaser



Übersetzungsverhältnis

1. Gang: 4,714

2. Gang: 3,143

3. Gang: 2,106

4. Gang: 1,667

5. Gang: 1,285

6. Gang: 1

7. Gang: 0,839

8. Gang: 0,667

Achsantrieb: 3,083



Lenkung

Variable elektrische Servounterstützung

Lenkübersetzung 13,09:1

Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag: 2,375



Radaufhängung

Vorne: unabhängige Doppelquerlenker, Spiralfedern und Stabilisator

Hinten: Mehrlenker, mit Spiralfedern und Stabilisator

Adaptives Dämpfungssystem (ADS) mit Skyhook-Technologie und intelligenten adaptiven Stoßdämpfern



Fahrmodi

Fünf wählbare Fahrmodi: Wet, GT, Sport, Sports Plus und Individual

(Anpassung von Antriebsstrang, Lenkung und Fahrwerkskalibrierung)



Erweiterte Fahrerassistenzsysteme (ADAS)

Kollisionswarnung vorwärts

Autonomer Notbremsassistent

Adaptiver Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion

Spurverlassenswarnung

Spurhalteassistent

Fernlichtassistent

Verkehrszeichenerkennung

Tote-Winkel-Überwachung

Türöffnungsassistent

Warnung bei Querverkehr hinten

Fahrermüdigkeitserkennung (Kaffeetasse)

360? 3D-Rundum-Kamera-Ansicht



Räder und Reifen

21-Zoll-Räder

Michelin Pilot Sport 5 S

Vorn: 275/35/ZR21

Hinten: 325/30/ZR21



Eigens für den DB12 entwickelte Sommerreifen

Eigens für den DB12 entwickelte Winterreifen



Bremsen und Fahrwerkssysteme

Stahl-Bremsanlage

Vorn: 400 mm x 36 mm mit 6-Kolben-Bremssätteln

Hinten: 360 mm x 36 mm mit 4-Kolben-Bremssätteln



Bremsanlage mit Karbon-Keramik-Bremsscheiben

Vorn: 410 mm x 38 mm mit Carbon-Keramik-Bremsscheiben

Hinten: 360 mm x 38 mm mit Carbon-Keramik-Bremsscheiben



Elektrische Feststellbremse

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)

Antiblockiersystem (ABS)

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)

Notbremsassistent (EBA)

Traktionskontrolle (TC)

Hydraulischer Bremsassistent (HBA)

Motorschleppmoment-Regelung (PTC)

Dynamisches Torque Vectoring (DTV)



Abmessungen

Höhe: 1.295 mm

Breite (mit Spiegeln): 2.145 mm

Breite (Spiegel eingeklappt): 2.060 mm

Länge: 4.725 mm

Radstand: 2.805 mm

Bodenfreiheit: 120 mm

Überhang (vorne): 925 mm

Überhang (hinten): 995 mm

Vorderer Böschungswinkel: 10,1°

Vorderer Böschungswinkel: (Mit Karosseriepaket unten): 10°

Hinterer Böschungswinkel: 20,5°

Kofferraumvolumen: 262 Liter

Kraftstofftank: 78 Liter

Gewicht: 1685 kg *Trockengewicht

Gewichtsverteilung (vorne:hinten): 48:52

Wendekreis: 12,4 m