Erste Fahrt mit dem vollelektrischen Opel Astra

Der Opel Astra ist ein Bestseller und kommt jetzt vollelektrisch. Ohne Ladestopp lassen sich im Fünftürer (gemäß WLTP) bis zu 418 Kilometer zurücklegen, so der Hersteller. Eine erste Probefahrt quer durch Berlin gestaltete sich als Überraschung, da eine Großdemonstration die vorgesehene Teststrecke verhinderte.



Doch das hat nicht groß gestört, konnte der Astra Electric doch in der Stadt beim Stop and Go Betrieb (erst die Müllabfuhr vor uns, dann die Polizei wegen der Demonstration) angenehm leise und leichtfüßig punkten. Denn der neue Rüsselsheimer hat einen großen Vorteil, um die Leistung auf die Straße zu bringen: Er wiegt "nur" 1.679 Kilogramm. Das macht sich bei jedem Tritt aufs Pedal und in jeder Kurve bemerkbar. Besonders interessant: Noch in diesem Jahr ergänzt der Astra Sports Tourer Electric als erster vollelektrischer Kombi eines deutschen Herstellers das Portfolio.

Der Astra Electric verfügt über einen Elektromotor mit 115 kW/156 PS und 270 Newtonmeter maximales Drehmoment. Während viele andere Elektro-Pkw bei 150 km/h oder 160 km/h abgeregelt werden, sind mit dem neuen Astra Electric 170 km/h Spitze drin. Je nach Präferenz können die Kunden zwischen den drei Fahrmodi Eco, Normal und Sport wählen.



Die Energie wird in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie gespeichert. An einer 100 kW-Gleichstrom Schnellladesäule lässt sich der Stromer in unter 30 Minuten auf 80 Prozent laden. Darüber hinaus ist der vollelektrische Astra serienmäßig mit einem dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger für schnelle Wechselstromladungen an der heimischen Wall Box zuhause ausgestattet. Die Batterien sind im Unterboden untergebracht - so geht kein Platz für Passagiere und Gepäck im Innenraum verloren.

Der Astra bietet mit aufgestellten Rücksitzen 352 Liter Ladevolumen im Gepäckabteil, bei umgeklappten Sitzen wächst das Fassungsvermögen auf bis zu 1.268 Liter. Ein weiterer Vorteil: Die tiefe Position des Akkus senkt den Schwerpunkt des Fahrzeugs und trägt dazu bei, dass der Rüsselsheimer satt auf der Straße und in Kurven liegt. Darüber hinaus konnte die Torsionssteifigkeit nochmals um 31 Prozent erhöht werden.