Die hier abgebildete R-Line-Ausstattung ist das Flaggschiff des Mid-Life-Facelifts in der neuen Unifarbe Grape Yellow, die zusätzlich zu zwei neuen Metallic-Farben angeboten wird: Clear Blue und Kings Red. Die mit der Überarbeitung einhergegangenen Neuerungen beginnen an der Front, wo der T-Cross 2024 serienmäßig bei den Modellen Style und R-Line und optional bei der kleineren Life-Variante mit Matrix-LED-Scheinwerfern ausgestattet ist. Diese sind optisch durch einen Lichtbalken verbunden, der das VW-Emblem flankiert.



Auf die herkömmlichen Halogen-Scheinwerfer verzichtet VW und setzt stattdessen serienmäßig auf nicht adaptive LED-Scheinwerfer. Unabhängig von der Ausstattungsvariante werden alle Varianten des T-Cross mit einem silbernen Unterbodenschutz ausgestattet. Das Basismodell wird mit 16-Zoll-Felgen ausgeliefert, während die teureren Modelle größere 17-Zoll-Räder erhalten.



Am Heck sind die Rückleuchten mit einem X-Motiv versehen und laufen ebenfalls in der Mitte zusammen. Wenn wir schon beim Heck sind, sollten wir erwähnen, dass der kleine Crossover nun dank einer stärkeren Anhängerkupplung, die 75 Kilogramm oder 20 kg mehr Stützlast als bisher vorweisen kann, auch schwerere Gegenstände transportieren kann.



Obwohl es sich technisch gesehen um ein Facelift handelt, ist der T-Cross 2024 nach der Umgestaltung der Stoßstangen 27 Millimeter länger als sein Vorgänger. Er misst jetzt 4135 mm und hat einen relativ großen Radstand von 2563 mm. Apropos Innenraum: Alle Versionen verfügen jetzt über ein digitales Kombiinstrument, das je nach Ausstattungsvariante 8 oder 10 Zoll groß ist.



Apropos Bildschirm: Die Mittelkonsole beherbergt ein freistehendes Display mit einer Diagonale von 8 Zoll bei den günstigeren T-Cross-Modellen und 9,2 Zoll bei den teureren Konfigurationen. Laut VW verwendet das Infotainment-System die neueste Hard- und Software. Für die Versionen mit Klimaautomatik gibt es beleuchtete Touch- und Slider-Bedienelemente.



Die Wolfsburger betonen, dass sie die Verarbeitungsqualität verbessert haben, indem sie das Armaturenbrett jetzt weich gepolstert und die höherwertigen T-Cross-Modelle mit Ziernähten ausgestattet haben. Das Ladevolumen ist für ein Fahrzeug dieser Größe mehr als anständig und variiert zwischen 385 und 455 Litern, je nach Position der Rückbank (sie lässt sich um 140 mm verschieben). Klappt man die Rücksitze im Verhältnis 60:40 um, erhöht sich das Volumen auf 1.281 Liter. Für noch mehr Praktikabilität kann auch der Beifahrersitz umgeklappt werden, allerdings nur bei Fahrzeugen mit Linkslenkung.



Die Motorenpalette umfasst die üblichen Verdächtigen, beginnend mit einem 1.0 TSI. Der aufgeladene Dreizylinder ist wahlweise mit 95 PS (70 kW) oder 116 PS (86 kW) erhältlich. Ersterer arbeitet mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe, letzterer mit einem Sechsgang- oder einem optionalen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Der größere 1,5-Liter-Vierzylindermotor mit 150 PS ist ausschließlich mit DSG erhältlich. Alle drei Aggregate treiben ausschließlich die Vorderräder an, wie es bei allen Modellen des VW-Konzerns auf der MQB-A0-Plattform der Fall ist.



VW nimmt ab Q4 dieses Jahres Bestellungen entgegen und plant die Auslieferung für das erste Quartal 2024. In Sachen Preis lässt VW wissen: "Trotz einer erweiterten Serienausstattung, neuer Design- und Technologie-Features sowie eines neu konzipierten und hochwertiger denn je ausgeführten Interieurs wird auch der neue T-Cross zu einem sehr attraktiven Grundpreis angeboten werden."



Imelda Labbé, Markenvorständin Volkswagen für Vertrieb, Marketing und After Sales: „Wir haben die Stärken des T-Cross konsequent ausgebaut. Das überarbeitete Design, das neue Infotainment sowie der rundum hochwertiger gestaltete Innenraum orientieren sich am nächsthöheren Fahrzeugsegment. Zudem bietet unser kompaktes SUV viel Platz für eine fünfköpfige Familie, jede Menge Stauraum, sparsame Motoren und ein hohes Maß an Sicherheit.“