Falkensteiner: Driving Days Mühlviertel

Egal ob man mit dem Oldtimer, dem Sportwagen, Roadster oder einfach sonst einem Auto, mit dem man schlicht gerne herumfährt, mal wieder so richtig fein ausreiten möchte: Die Driving Days des Falkensteiner-Hotels Mühlviertel liefern diesen September eine gute Gelegenheit dazu; und das gleich im Schulterschluss mit Gleichgesinnten. Hier das Programm:



Tag 1: Anreise, Übergabe der Driving-Unterlagen (Roadbook, Ticket, Aufkleber,…), Begrüßungsdrink in der Hotelbar.



Tag 2: Tour „Mühlviertler Granit“ in das Obere Mühlviertel mit Stopp im Stift Schlägl, Mittagsrast in einem regionalen Gasthof und Rückfahrt über das Donautal nach Bad Leonfelden. Gesamtdauer: ca. 5 Stunden (9.30 bis ca. 15 Uhr). Anschließend individuelle Zeit zum Wellnessen, nach dem Abendessen Ausklang bei „Benzingesprächen“ in der Hotelbar.



Tag 3: Tour „Mühlviertler Kultur“ mit Stopp in Kefermarkt (Schloss Weinberg, Flügelaltar). Fahrt durch das Aisttal nach Rechberg. Dort Mittagsrast und Rückfahrt „über die Dörfer“ nach Bad Leonfelden. Gesamtdauer: ca. 5 Stunden (9.30 bis ca. 15 Uhr) Anschließend individuelle Zeit und Abendessen im Hotel, abendlicher Ausklang mit Live-Musik in der Hotelbar.



Tag 4: Verabschiedung der Gäste und individuelle Abreise.



Geschlafen wird in einem Comfort Zimmer für zwei Personen inklusive Vollpension. Inkludiert ist zudem ein Roadbook, Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Hotels (auf Wunsch auch inkl. Fahrzeugplanen) sowie Technik- und Pannenservice durch das Autohaus Bad Leonfelden. Die Organisation vor Ort übernimmt Tourguide Bernhard Haudum. Er kennt die Mühlviertel Classic als Teilnehmer bzw. Pressemann und stellt seine jahrelange Erfahrung aus dem Motorsport zur Verfügung. Hunde sind willkommen, auch E-Auto-Lademöglichkeiten sind vorhanden. Die Preise starten bei 497 Euro pro Nacht und Zimmer. Hier geht's zur Reservierung.