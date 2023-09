Fest am Wolfgangsee mit echten Ikonen

Die Mitsubishi Motors Corporation war gerade acht Jahre alt, da wurde auch schon der Importvertrag für Österreich unterzeichnet. Die Firma Denzel holte fortan eine kompakte Limousine (den Lancer) ebenso ins Land wie das Sportcoupé Celeste (auf Lancer-Basis). Große Namen folgten: Etwa der erste Colt, der auch als 105 PS starkes Turbomodell für Furore sorgte, oder der Starion, ebenso ein Turbomodell. Starion, den Namen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man sich die Kommunikation zwischen den Japanern und dem Partner in den USA bei der Namensübermittlung vorstellt, weiß man schon, woher der Wind weht. "Das ist unser neuer Starion!" sollte eigentlich auf "Stallion", also Zuchthengst verweisen. Gar nicht so einfach, das mit dem "l" und dem "r"!



Dann kamen die Dakar-Siege – und die Elektrifizerung



Sportwagen wie der Starion-Nachfolger 3000 GT gehörten ebenso zur Modellvielfalt von Mitsubishi wie die erfolgreiche Limousine Galant, die bis 2004 in acht Generationen vertrieben wurde. Nicht unwichtig war der Geländewagen Pajero, er wurde von 1983 bis 2018 gebaut und mit ihm konnten 12 Gesamtsiege bei der Rallye Dakar errungen werden. Ebenso Offroad-tauglich war der Pick-up L200, der erst 2022 aus dem Programm genommen wurde.



Spacig wurde es Space Gear, Space Wagn, Space Runner und Space Star, wobei der Verweis auf den Raum meist ersnt gemeint war und es sich um diverse Arten von Busse und Großraumlimousinen handelte. Im aktuellen Programm ist der Space Star allerdings ein Kleinwagen – zumindest für seine Liga bietet er verhältnismäßig viel Platz …



2014 wurde die PHEV-Technologie groß gemacht, der Outlander war lange Zeit der Inbegriff eines Plug-in-Hybriden. Lange bevor andere Marken auf diesen Elektrifizierungszug aufgesprungen sind. Nicht zu vergessen beim Thema Elektro: Der i-MiEV wurde bereits 2009 gelauncht! Er bereitete die Welt langsam auf die heute stattfindende Transformation vor.

Zurück an den Wolfgangsee



Bleiben wir beim Importeur: René Wagner, Geschäftsführer von Mitsubishi bei Denzel, stellte in seiner Präsentation zu "45 Jahre Mitsubishi in Österreich" am Wolfgangsee die aktuellen Angebote und Sondermodelle vor. Bis Ende 2023 profitieren alle Kunden von Mitsubishi Motors in Österreich bei Kauf eines neuen Space Star, ASX oder Eclipse Cross PHEV von 3.300 Euro bis 4.800 Euro Geburtstagsbonus bei Finanzierung und Versicherung über Mitsubishi.



Dazu kommen die limitierten edition45-Modelle mit Preisvorteilen und reichhaltiger Ausstattung. 500 Euro bzw. 1.000 Euro 45-Jahre-Bonus wird hier on top draufgelegt.



Space Star edition45:

Basiert auf dem Invite mit Sitzheizung, Rückfahrkamera, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung etc.. Bietet darüber hinaus 15-Zoll-Alus, schwarze Akzente, schwarz-rote Sitze und rote Ziernähte. Preise: 14.990 Euro mit 5-Gang-Getriebe, 16.490 Euro mit CVT-Automatik.



ASX edition45:

Basiert ebenso auf Invite, darüber hinaus gibt es das Winterpaket mit Sitzheizung vorn und beheizbarem Lenkrad. Mit dabei sind unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Frontkollisionswarnsystem mit Fußgängererkennung, Klimaautomatik etc. Preis: 25.990 Euro als 1.3 Mildhybrid.



Eclipse Cross PHEV edition45:

Beim derzeitigen Topmodell stellt Intense+ die Basis für das Sondermodell. Es umfasst z. B. Zweizonen-Klima, Sitzheizung vorn, beheizbare Heckscheibe, Spurhalteassistent und vieles mehr. Die edition45 bringt zusätzlich 18-Zoll-Alufelgen, Unterfahrschutz vorn und hinten und einige weitere Assistenten mit sich. Etwa die Ausparkhilfe (RCTA) und den adaptiven Tempomaten. Preis: 40.190 Euro.



Über 60 Mitsubishi-Partner in Österreich führen die neuen Sondermodelle. Für uns ebenso spannend waren die zahlreichen Ikonen, die wir hautnah nach der Pressekonferenz erleben durften – leider nur statisch!



Besonderes Mindset



Was man bei der japanischen Marke in Österreich hervorheben muss: Dass die Basismodelle alle unter 40.000 Euro kosten, ist bewundernswert. Sogar der limitierte Eclipse Cross mit allerhand Extras überschreitet dieses Limit nur ganz knapp. Darüber hinaus setzt die Marke sehr auf Regionalität: "Wir gehen dorthin, wo der Mitbewerb rausgeht" spricht Wagner über die Taktik. Auch bei den Modellen spiegelt sich dieses Mindset. Andere Marken verzichten plötzlich auf Kleinwagen, Mitsubishi liefert leistbare Mobilität. Der künftige Colt hebt sich auch mit seinen 5 Jahren Garantie ab – in dem Fall vor allem von seinem Konzern-Bruder. Ab Oktober ist er ab 14.990 Euro zu haben.



Mit dem neuen Colt, in Österreich gibt es von den bisherigen Modellgenerationen noch 9.000 Bestandskunden, möchte man stark wachsen. Die kleine Marke, man hält derzeit bei 1 Prozent Marktanteil, rechnet künftig mit 1,5 Prozent Marktanteil. Einen Teil dazu beitragen wird zudem der neue Mitsubishi Outlander, der 2024 als neues Flaggschiff dazustößt. Und der nächste aktuelle Elektro-Mitsubishi? Kommt 2025, aber das ist eine andere Geschichte.