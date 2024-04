Festivals: Anreise und Co

Egal ob Status Quo beim Clam Rock auf der Burg Clam (5. Juli), Kruder & Dorfmeister beim Butterfly Dance im Schlosspark Esterházy (siehe Bilder, 5. Juli), Green Day und Avenged Sevenfold beim Nova Rock auf den Pannonia Fields (13. bis 16. Juni) oder Raf Camora und Peter Fox beim FM4 Frequency Festival im Green Park St. Pölten (15. bis 17. August): Wenn derartige Künstler als Headliner genannt werden, werden die Menschen mobil.



Heiße Acts, lange Anfahrten



Soll heißen: Staus zu den Veranstaltungsorten sind an diesen Tagen zu erwarten. Wie gewohnt raten die Veranstalter, möglichst öffentlich anzureisen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Zudem sollte man sich an etwaige Fahr- und Parkverbote halten. So gib es keinen Stress durch Strafen oder Abschleppen und Durchfahrten für Rettungskräfte etc. bleiben frei. Wer das Auto nutzt, kann sich schon jetzt um einen Check kümmern, vor allem die Batterie ist wichtig. Immerhin lässt man vor Ort eventuell mehr Verbraucher länger als sonst im Stand laufen.



Gerade bei den großen Festivals ist der ÖAMTC mit einem mobilen Pannenhilfe-Stützpunkt dabei, was schon vielen Festivalbesuchern die Heimreise gerettet hat. Auf den Websites der Festivals gibt es immer auch konkrete Infos zu den extra eingerichteten Shuttlebussen. Nicht zuletzt ersucht der ÖAMTC immer wieder, besonders vorausschauend zu fahren, denn teilweise kommt es bei großem Andrang zu speziellen Umleitungen. Augen auf, dann lassen sich abrupte Spurwechsel vermeiden. Für die anderen heißt es dann: Bitte um Rücksicht, dann kommen alle glücklich am Festival an.



Noch kein Plan, was wann läuft, konkretere Infos nötig? Folge den Links:



13. bis 16. Juni Nova Rock

5. Juli Clam Rock

5. Juli Butterfly Dance

6. Juli Lovely Days

15. bis 17. August Frequency