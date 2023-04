Eines sei also gleich vorweg ohne blumige Formulierung klargestellt: Ford hat die Caddy-Plattform für ihren Tourneo Connect nicht groß umgekrempelt. Im Gegenteil eigentlich. Schon wenn man die Tür aufmacht, kann das Kenner-Auge nicht anders, als überall „VW“ zu sehen. Das ist aber per se freilich nichts Schlechtes, bedeutet es doch reichlich Ablagen, gute Übersicht, ordentliche Qualität und tadellose Ergonomie. Widmet man sich sodann dem Fahrersitz, fällt auf, dass dieser nicht nur subjektiv bequem, sondern ganz offiziell AGR-zertifiziert (Aktion Gesunder Rücken) ist - also durchaus langstreckentauglich. Und wir geben zu: Als sodann der Blick aufs Lenkrad fiel und dort auch bei Vollausstattung immer noch "echte Tasten" vorfand, machte sich eine gewisse Erleichterung breit.

Wo Licht ist ...

Sobald das Auge weiter schweift, offenbart sich aber auch, dass Ford sich bei allen guten Attributen auch die wohl aktuell größte Schwäche von VW ins Haus geholt hat: Das Infotainment-System samt des unbeleuchteten Touch-Sliders zur Temperatur-Steuerung und Lautstärken-Regelung direkt unterhalb des Touchscreens. Funktioniert schon bei VW nicht wirklich gut, tut es in einem Ford auch nicht. Schade.Immerhin aber erlaubte sich das blaue Oval in Sachen Design etwas Freiheit und verpasst dem Tourneo unter anderem eine neue Nase, eigene Lichter rundum und so manch farbliche Akzente im Innenraum. Die Technik hingegen wurde wieder 1:1 übernommen. So also auch das Antriebsportfolio, das zwar Ford-eigene Namen trägt, aber eigentlich komplett aus Wolfsburg stammt. Dementsprechend erbte auch der Tourneo den Umstand, dass sich Allrad-Fans sowohl von der Idee eines Benzinmotors, als auch der einer Automatik verabschieden müssen. Der stärkere der beiden Selbstzünder ist der exklusive Partner des 4x4-Systems, das wiederum nur mit einer, dafür fein austarierten, 6-Gang-Schaltung kombiniert werden kann.

Roadtrip!!!

Als Familienkutsche überzeugt der Grand Tourneo Connect indes wenig überraschend auf ganzer Linie und bietet hohe Variabilität und viel Platz bei vernünftigen Außenmaßen. Schon in der erwähnten ersten Sitzreihe warten reichlich und üppig dimensionierte Ablagen. Weiter hinten können sowohl die beiden mit Isofix ausgestatteten Sitze in Reihe 3, als auch die im Verhältnis 2:1 zweigeteilte und ebenfalls mit zwei Isofix-Positionen ausstaffierte Rückbank umgelegt werden. Es ist aber auch leicht und ohne Werkzeug möglich, alles hinter Fahrer und Beifahrer gänzlich loszuwerden, wobei die Rückbank auch erst einmal nur vorgekippt werden kann, bevor man sie endgültig ausbaut. So entsteht auf dem ebenen Ladeboden reichlich nutzbare Länge, ohne dass man sich Gedanken machen muss, wo denn die doch nicht gerade handliche zweite Sitzreihe deponiert werden kann.



Folgerichtig ist der Tourneo Connect, vor allem wie hier mit langem Radstand, allen Herausforderungen gewachsen: Dem Transport von sperrigen Gütern ebenso wie einem Wochenendausflug zu siebt, wobei in letzterem Fall sogar noch ein brauchbarer Kofferraum übrig bleibt.

Als Familienkutsche überzeugt der Grand Tourneo Connect indes wenig überraschend auf ganzer Linie und bietet hohe Variabilität und viel Platz bei vernünftigen Außenmaßen. Schon in der erwähnten ersten Sitzreihe warten reichlich und üppig dimensionierte Ablagen. Weiter hinten können sowohl die beiden mit Isofix ausgestatteten Sitze in Reihe 3, als auch die im Verhältnis 2:1 zweigeteilte und ebenfalls mit zwei Isofix-Positionen ausstaffierte Rückbank umgelegt werden. Es ist aber auch leicht und ohne Werkzeug möglich, alles hinter Fahrer und Beifahrer gänzlich loszuwerden, wobei die Rückbank auch erst einmal nur vorgekippt werden kann, bevor man sie endgültig ausbaut. So entsteht auf dem ebenen Ladeboden reichlich nutzbare Länge, ohne dass man sich Gedanken machen muss, wo denn die doch nicht gerade handliche zweite Sitzreihe deponiert werden kann.Folgerichtig ist der Tourneo Connect, vor allem wie hier mit langem Radstand, allen Herausforderungen gewachsen: Dem Transport von sperrigen Gütern ebenso wie einem Wochenendausflug zu siebt, wobei in letzterem Fall sogar noch ein brauchbarer Kofferraum übrig bleibt.