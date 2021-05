Ford Puma ST im Test

Es grenzt fast schon an Ironie, dass man wahre Sportlichkeit nicht mehr bei Coupés und Kompakten findet. Sondern ausgerechnet bei den Mini-SUV. Der Puma ST ist ein schönes Beispiel. Hier gibt es den 200-PS-Benziner aus dem Fiesta ST, ein Sechsgang-Handschaltgetriebe und sogar eine mechanische Handbremse. Fast so wie in den guten alten Zeiten!

Sportlicher Kompromiss

Aber bei den Sportversionen konnte man Ford noch nie etwas vorwerfen und entsprechend selbstbewusst tritt das Topmodell der Baureihe auf. Der schnelle Puma protzt mit muskulösen Schürzen, riesigen 19-Zoll-Rädern, einem Auspuff, der sein fröhliches Dreizylinderlied singt und in unserem Fall dem knalligen Furious-Grün, das 1.000 Euro extra kostet. Innen umklammern einen kräftig konturierte Recaro-Schalensitze, die aus gutem Grund verbaut sind. Schließlich passte Ford das Fahrwerk dem neuen Leistungsspektrum an. Und tatsächlich: Gemeinsam mit der punktgenauen Lenkung carvt es sich durch Kurven, als wären die Grenzen der Physik ein wenig dehnbarer als gedacht. Kein Wanken. Keine Unsicherheit. Es bleibt nur der ungewohnte Eindruck, so hoch zu sitzen und dennoch mit hohen Fliehkräften zurecht kommen zu müssen. Ungewohnt, aber cool!



Generell ist es erstaunlich, wie problemlos das Chassis die Power auf den Boden bringt. Wir sprechen ja immerhin von 320 Newtonmeter Drehmoment, die ab 2.500 Umdrehungen vollständig vertreten sind. Das erlaubt natürlich schaltfaules Fahren, wobei dadurch die schöne Drehfreude des Primzahlschüttelhubers ein wenig untergeht. Und auch die Kompromissbereitschaft, die der ST von seinen Fahrern einfordert, schlägt ein wenig auf den Gesamteindruck. Schlechte Wege quittiertdas knüppelharte Fahrwerk mit brutalen Stößen. Und auch das Gedröhne des Auspuffs kann auf langen Strecken etwas nerven.



Oder anders gesagt: Den ausgewogenen Mix aus Platz, Komfort und Fahrspaß hat Ford beim ST bewusst in Richtung Dynamik verschoben und das muss man bei einem so familientauglichen Vehikel schon wirklich wollen. Genauso wie die Preise. Los geht es bei 33.907 Euro inklusive LED-Licht, manueller Klima und Lenkradheizung. Wer sich den ST X krallt, der zudem noch Keyless Go, besagte Recaros und glanzgedrehte Aluräder beinhaltet, kommt auf sportliche 37.407 Euro.