Ford lässt in Goodwood die Mustangs los

Auch der neue Mustang Dark Horse als rennstreckentauglicher Saugmotor-Mustang mit Straßenzulassung lässt den Goodwood Park im V8-Sound vibrieren. Die legendäre Bergrennstrecke des Motorsport-Festivals bietet den perfekten Auslauf für diese Mustang-Versionen, die für Freiheit und Fahrleistung stehen.



Am 14. Juli enthüllt Ford zudem ein neues Mitglied der Mustang-Familie. Auch dieses "Pony Car" werden die Besucher des Goodwood Festival of Speed nicht nur im Stall, sondern in forciertem Trab erleben dürfen. Die Weltpremiere startet im First Glance Paddock um 12 Uhr Ortszeit, also 13 Uhr MESZ.



"Der Mustang löst Emotionen aus, wie kein anderes Modell. Und da sich beim Goodwood Festival of Speed die leidenschaftlichsten Autofans der Welt versammeln, passt die Weltpremiere unserer neuesten Mustang-Version perfekt hierhin", erklärt Darren Palmer, Vizepräsident Electric Vehicle Programs bei Ford Model e.



Noch eine weitere Modellneuheit erhält bei der Traditionsveranstaltung ihren ersten Auslauf vor Publikum: Der neue vollelektrische Ford Explorer gibt sein Debüt. Der in Köln für den europäischen Markt entwickelte und produzierte Crossover mit US-amerikanischem SUV-Design ist in England erstmals in Aktion zu sehen.



Im kommenden Jahr kehrt Ford mit einem komplett neu entwickelten Rennwagen an jenen Ort zurück, an dem die Marke einige ihrer prägendsten Motorsporterfolge erlebte: Le Mans. Der neue Mustang GT3, den Ford kürzlich im Rahmen des diesjährigen 24-Stunden-Rennens präsentiert hatte, geht dort im Juni 2024 auf die Jagd nach der Krone der in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC.