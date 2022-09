Schon der bisherige Focus ST ist alles andere als ein langweiliges Auto; beeindruckt mit seinen 280 Pferdestärken aus dem 2,3 Liter großen Ford EcoBoost-Benzinmotor, der eine Beschleunigung von 5,7 Sekunden von null auf 100 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erlaubt. Das neue Track Pack lässt diesen Motor dabei unangetastet und konzentriert sich vor allem auf noch bessere Kontrollierbarkeit.



Rückgrat des Pakets, das ab sofort in Deutschland, Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Portugal, Rumänien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien zu haben ist, bildet ein höhenverstellbares Gewindefahrwerk des Motorsportspezialisten KW Automotive. Hinzu kommen neue 19 Zoll große Flowforming-Felgen, die jeweils rund 1,5 kg Gewicht einsparen und eine verbesserte Bremsanlage mit 363 Millimeter großen Bremsscheiben und Brembo-Bremssätteln vorne. Eine maßgeschneiderte Reifenspezifikation rundet das Ausstattungs-Paket in puncto Traktion ab.



Das mit KW Automotive entwickelte Gewindefahrwerk des Track-Packs verfügt über Edelstahlgehäuse für die Dämpfer, die eine zwölfstufige Anpassung der Druckstufe und eine 16-stufige Anpassung der Zugstufe erlauben. Hierdurch können engagierte Autofahrer das Handling ihres Focus ST verfeinern und ihren Lieblingsstrecken anpassen.



Auch optisch wird nachgeschärft: Heckspoiler, der Heckdiffusor und die vorderen Stoßfängerflügel unabhängig von der gewählten Karosseriefarbe sind in hochglänzendem Achatschwarz lackiert. Auch das Dach, der vordere obere Kühlergrill und die Außenspiegelkappen tragen diese Farbe – passend zu den neuen, bereits erwähnten Felgen, die ebenso Schwarz sind und so einen schicken Kontrast zu den roten Brembo-Sätteln darstellen.