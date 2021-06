Fords Alarmanlage kommuniziert mit dem Besitzer

Natürlich ist es beruhigend, wenn eine Alarmanlage verbaut ist und sich die Hupe die Seele aus dem Leib schreit, sobald ein Bösewicht versucht, sich Zugang zum Auto zu schaffen. Aber was nutzt all das, wenn sich niemand darum schert? Meist wird so ein quäkendes Auto ja sogar als Ärgernis empfunden, und viele sind froh, wenn es endlich wieder verstummt. Das ist dann natürlich eher kontraproduktiv. Und genau hier hakt Fords SecuriAlert ein.



Es handelt sich dabei um ein mit dem Smartphone des Fahrzeughalters verbundenes Sicherheitssystem, das für Ford-Pkw erhältlich ist, nachdem es bereits seit Jahresbeginn für die Nutzfahrzeuge der Kölner zur Verfügung steht. Nach der Aktivierung sendet SecuriAlert eine Benachrichtigung an das Smartphone des Fahrzeughalters, sobald das System einen ungewöhnlichen Vorgang identifiziert, etwa versuchtes Öffnen der Fahrzeugtüren. Ein gewaltiger Vorteil vor allem dann, wenn der eigene Ford außer Sicht- oder Hörweite geparkt wurde.



Und so funktionierts! Zuerst wird SecuriAlert über die FordPass-App auf dem Smartphone aktiviert. Sobald das Sicherheitssystem aktiv ist, nutzt es die vorhandenen Sensoren des Fahrzeugs, um zu ermitteln, ob beispielsweise versucht wird, in das Fahrzeug einzudringen. Über das ins Bordnetz integrierte FordPass Connect-Modem sendet das Auto sofort eine Push-Benachrichtigung an das Smartphone des Besitzers, wenn ungewöhnliche Vorgänge erkannt werden. Über das Smartphone zeigt die FordPass-App die genaue Uhrzeit und den Grund für den ausgelösten Alarm an, außerdem den letzten bekannten Standort des Fahrzeugs. Wenn versucht wird, eine Fahrzeugtür mit einem Schlüssel zu öffnen – eine Aktion, die keinen herkömmlichen Fahrzeugalarm auslösen würde – sendet SecuriAlert ebenfalls eine Warnung. Es könnte ja sein, dass geklonte oder gestohlene Schlüssel gerade zum Einsatz kommen.