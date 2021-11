Formel-1-Auto für die Straße

Am Genfer Autosalon 2019 erregte das Hypercar aus Gaydon erstmals Aufsehen. Nun ist die Fertigung in vollem Umfang angelaufen und Kunden können sich den Valkyrie bald ins private Museum stellen

Ins private Museum? Wahrscheinlich. Leider. Wir rechnen jedenfalls nicht damit, dass wir das 1.155-PS-Hypercar bei der regulären Fahrt zum Bäcker beobachten können. Immerhin handelt es sich auch nicht um ein Großserienfahrzeug, dass sich jeder nach belieben kaufen kann. 150 Exemplare werden von einem Team hochqualifizierter Techniker in Handarbeit hergestellt.



Es handelt sich um ein spezielles Projektteam, das in Gaydon aktiv ist und nun das erste Kundenfahrzeug fertiggestellt hat. Bevor der Valkyrie nach mehr als 2000 Arbeitsstunden ausgeliefert wird, muss sie noch auf der Rennstrecke getestet werden: Welche Piste läge da näher als Silverstone, die Heimat des britischen Motorsports? Hier muss der Mittelmotor-V12 beweisen, was in ihm steckt und ob die Kooperation zwischen dem Verbrenner und dem Elektrobaustein mit 119 kW Leistung auch reibungslos funktioniert. In den nächsten Wochen sind die ersten Auslieferungen laut Aston Martin geplant.