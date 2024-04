Golf Rabbit jetzt zum Sonder-Online-Preis

Einen neuen Golf fahren ganz ohne Anzahlung? Das geht jetzt für begrenzte Zeit – aber nur online. So können Privatkunden online einen Rabbit auswählen und bestellen und bei einem teilnehmenden Volkswagen Partner Ihrer Wahl abholen. Der Clou dabei: Man braucht keine Anzahlung leisten und die monatlichen Kosten liegen bei 399 Euro, wobei es sich hier um ein fünfjähriges Rundum-Sorglos-Paket handelt.



Lediglich der Preis der abgeschlossenen Versicherung variiert je nach individuellem Versicherungsstatus, doch darüber hinaus beinhaltet das Rundum-Sorglos-Paket eine fünfjährige Garantie und kostenlose Leistungen wie Ölwechsel, den Tausch von Bremsflüssigkeit, Filtern oder Zündkerzen, womit der beste Werteerhalt für das Auto garantiert wird.



Markenleiter Thomas Herndl: „Die erfolgreiche Pilotierung des Online-Verkaufs bei VW 2023, bei dem wir unsere angebotenen ID.32 innerhalb von 48 Stunden verkauft haben, hat uns angespornt das digitale Konzept auf die nächste Stufe zu heben. In unserem Jubiläumsjahr, der Golf feiert heuer seinen 50. Geburtstag, bieten wir nun mit dem Golf Rabbit unser meistverkauftes Volkswagen Modell online über einen ganz speziellen Tarif an. Damit wollen wir in Zusammenarbeit mit der Porsche Bank sowie unserem Handel für unsere digitalen KundInnen einen weiteren Anreiz schaffen.“