Goodyear mit neuen Reifen für Groß und Klein

Beginnen wir mit der "zivilien" Neuheit im Goodyear-Portfolio: Der EfficientGrip Compact 2 ist Teil der preisgekrönten EfficientGrip-Familie, zu der auch der EfficientGrip Performance 2, der EfficientGrip 2 SUV und der EfficientGrip Cargo 2 gehören, und ergänzt das bereits umfassende Goodyear-Reifensortiment im Bereich der 14- und 15-Zoll-Reifen. Er deckt mit seinem umfassenden Größenangebot mehr als 75 % des aktuellen Marktes für Kompaktfahrzeuge ab.



Zu den technologischen Weiterentwicklungen zählt die Dry Stability Technology, die die Aufstandsfläche des Reifens maximiert, um eine verbesserte Trockenperformance zu gewährleisten. Erreicht wird dies durch ein optimiertes Profil im Schulterbereich.

Darüber hinaus sorgt die Wet Grip Technology für optimalen Grip auf nasser Fahrbahn, indem sie eine hohe Anzahl an Lamellen aufweist. Diese bilden bei Nässe wichtige Greifkanten aus, um den Wasserfilm effektiv zu zerteilen.



Sonia Leneveu, Director Marketing Consumer Europe, Goodyear: „Der EfficientGrip Compact 2 bringt mehr Performance in unser Angebot an Kompaktwagenreifen. Dies ist nach wie vor ein wichtiges Marktsegment und wir bieten somit unsere innovativste Produktpalette aller Zeiten an. Die preisgekrönte EfficientGrip-Familie bedient nun den seither größten Teil des Automobilmarktes."



Die zweite Neuheit hingegen ist kein gänzlich Unbekannter am Reifenmarkt: Der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 wurde bereits mehrfach in unabhängigen Reifentests ausgezeichnet und für die Sommersaison 2023 in einer erweiterten Größenpalette erhältlich sein, um beliebte Modelle wie den Kia Sportage, Peugeot 5008 oder das Tesla Model 3 bedienen zu können.



Die Reifengrößen 235/45R18 98Y XL und 245/40R19 101Y HL sind bereits erhältlich, während die Größen 225/55R18 102Y XL und 225/55R18 98Y im April bzw. Juni 2023 auf den Markt kommen werden.



Der Eagle F1 Asymmetric 6 entspricht den aktuellen Fahrzeugtrends. E-Fahrzeuge und SUVs nehmen einen immer größeren Anteil am Fahrzeugpark ein. Dementsprechend bietet der Reifen einen geringen Rollwiderstand und eine hohe Leistung auf nasser und trockener Fahrbahn. Seine EV-taugliche Konstruktion verfügt über ein geräuschdämpfendes Profil, das die Straßengeräusche im Vergleich zu einem herkömmlichen Profil um 1 dB reduziert.



Der Eagle F1 Asymmetric 6 ist mit der Dry Stability Plus-Technology ausgestattet. Der Reifen passt sich der Straßenoberfläche an und bietet stets das optimale Maß an Grip, Traktion und Stabilität. Auf nasser Fahrbahn sorgt ein innovatives Harz für optimalen Fahrbahnkontakt und verleiht dem Reifen eine hervorragende Nasshaftung.



Sonia Leneveu, Director Marketing Consumer Europe, Goodyear: „Mit dem Eagle F1 Asymmetric 6 steht nun einem noch größeren Teil des Marktes ein Premium-Reifen zur Verfügung. Mit seiner verbesserten Leistung und seiner Eignung für E-Fahrzeuge freuen wir uns auf das nächste Kapitel im Lebenszyklus des Produkts. Der steigende Marktanteil von E-Fahrzeugen und SUVs in Europa hat zu einem größeren Angebot an Reifengrößen geführt, um den Markt optimal zu bedienen. Aufgrund seiner hervorragenden Handling-Eigenschaften und der hohen Effizienz empfehlen wir den Eagle F1 Asymmetric 6 für die meisten modernen Anwendungen.“