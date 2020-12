Gymkhana 2020 ist da; und verrückt!

Hoonigan / Travis Pastrana Gymkhana 2020 ist da; und verrückt! | 09.12.2020

Pastrana dreht in Gymkhana 2020 richtig auf

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass ein Subaru in einem Gymkhana-Video zu sehen war. Und selbst dann war das Ganze noch deutlich weniger spektakulär - immerhin war Blocks WRX STI noch mehr "Rally-Auto" als Gymkhana-Biest ... ganz im Gegensatz zum Gefährt von Travis Pastrana, das mit seinen 862 PS mindestens so "crazy" ist wie sein Fahrer.

Pastrana dreht in Gymkhana 2020 richtig auf Es ist über ein Jahrzehnt her, dass ein Subaru in einem Gymkhana-Video zu sehen war. Und selbst dann war das Ganze noch deutlich weniger spektakulär - immerhin war Blocks WRX STI noch mehr "Rally-Auto" als Gymkhana-Biest ... ganz im Gegensatz zum Gefährt von Travis Pastrana, das mit seinen 862 PS mindestens so "crazy" ist wie sein Fahrer. Johannes Posch