Wenn niemand anderer in deiner Klasse fährt, wird man schnell einmal erster. So kann man dann zwar mit recht sagen man habe gewonnen, muss für das gute Gefühl dahinter aber drauf hoffen, dass einfach nie jemand nachfragt, wie viele Gegner man hatte. Ein klein wenig so verhält es sich jetzt auch mit dem neuen Honda Civic Type-R. Der unrundete die Nordschleife jetzt nämlich in 7 Min. 44:881 Sek. Und ja, das ist Rekord. Auch wenn der Renault Megane R.S Trophy-R eine Rundenzeit von 7:40.1 und der Vorgänger aus 2017 eine Zeit von 7:43.8 hingelegt hat. Verwirrt? Wir klären gerne auf: Irgendwann im Jahr 2019 wurde die Streckenführung für die besagten Rekordrunden geändert; länger gemacht. War sie zuvor noch 20,600 km lang, beträgt die Strecke nun 20,832. Und die besagte Konkurrenz sowie der eigene Vorgänger waren eben noch auf dem alten Layout unterwegs. Wie viel der neue also im Vergleich exakt schneller ist, lässt sich nicht sagen. Und sonst ist noch kein vergleichbares Auto auf diesem neuen Layout gefahren.



Ein Sieg ohne Mitbewerber also. Dennoch macht spätestens das Video dazu klar, dass der neuen Honda Civic Type-R alles andere als eine lahme Ente ist:

In Sachen Reifen war der Rekordwagen mit Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect Pneus ausstaffiert, die man auch als regulärer Interessent montieren lassen kann. Standardmäßig rollt der Type-R hingegen mit Michelin Pilot Sport 4 S Reifen vom Band. Wer sonst noch nichts zum Auto weiß, hier noch einmal die Basics:

Angetrieben wird der Type R S von einem 2.0 Liter 4-Zylinder Turbomotor, der in seiner neuesten Version 329 PS und 420 Nm Drehmoment liefert. In Kombination mit einem überarbeiteten Sechsgang-Schaltgetriebe ist dieses Fahrzeug in der Lage, in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu spurten. Top-Speed: 275 km/h. Die größten Änderungen fanden allerdings um den Motor herum statt. Die Außenhaut ist deutlich "unaufgeregter", aber dafür noch mehr auf Rennsport getrimmt. So sorgen etwa der der Winkel des hoch liegenden Heckflügels in Kombination mit durchdachten Unterbodenelementen für einen stärkeren Abtrieb. Zudem wurde der Radstand um 35 mm verlängert und die Mehrlenker-Hinterradaufhängung außerdem mit einer deutlich breiteren hinteren Spur kombiniert, um die Kurvenstabilität gegenüber dem Vorgänger zu verbessern.



„Der Civic Type R wurde im Rahmen des Konzepts „Ultimate Sport 2.0“ entwickelt, mit dem Ziel, das ultimative Sportmodell mit Frontantrieb zu werden, das Fahrern sowohl Vertrauen als auch ein Gefühl der Begeisterung vermittelt“, erklärt Hideki Kakinuma, Civic Type R Large Project Leader. „Seit der Markteinführung des Civic Type R Modelljahr 2023 im Jahr 2022 haben wir weltweit zahlreiche positive Reaktionen erhalten, die unsere Erwartungen weit übertroffen haben. Aber es gab noch eine weitere Mission, die wir in Angriff nehmen mussten – der schnellste Fronttriebler auf dem Nürburgring zu sein.“



„Sechs Jahre nach der vorherigen Generation, haben wir eine neue Dimension in der Entwicklung des Type R und der damit verbundenen Leidenschaft erreicht. Wir hoffen, dass alle Fahrer den Civic Type R lieben und genießen – sowohl diejenigen, die bereits einen Civic Type R besitzen, als auch diejenigen, die sich noch dafür entscheiden werden.“