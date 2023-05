Das bringt uns zu den Daten und Fakten zum Auto. Hier übt sich Honda noch in Zurückhaltung, was wohl auch daran liegt, dass der Wagen im Rahmen eines Medienevents in Offenbach, Deutschland, vorgestellt wurde, bei dem er nicht der alleinige Star der Show war. Was wissen wir also? Die Systemleistung soll bei 184 PS liegen und der Wagen misst bei einem Radstand von 2,65 Metern 4,57 Meter in der Länge, ist 1,84 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Ins Gepäckabteil sollen wiederum maximal 1.291 Liter passen. Das war's dann aber auch schon fürs Erste.



Folgerichtig gibt es auch noch keine Infos zu Preisen. Passt aber, denn der Marktstart ist erst für Ende 2023 geplant. Da ist also noch Zeit.