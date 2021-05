Hypercars in München

Zenvo rückt näher

TS1 GT und und TSR-S leisten über 1100 PS und sind verdammt selten. Ein Ausflug nach Bayern kann Träume erfüllen. Den einen reicht ein Blick auf die Zenvo-Modelle, die anderen greifen tief in die Tasche …

Für Hypercars ist Österreich kein besonders tolles Pflaster. Aber: München ist ja nicht weit! Dort wurde die Mohr Group gerade zum offiziellen Händler von Zenvo Automotive ernannt, im Flagship-Showroom Motorworld München sind sowohl TS1 GT als auch TSR-S – beide erfüllen übrigens die Euro-6-Norm – zu sehen.



Dänen mit Leistungsüberschuss

Wer Zenvo gar nicht kennt: Den dänischen Hersteller gibt es erst seit 2007, pro Jahr werden fünf Fahrzeuge in Handarbeit und mit zahlreichen faszinierenden Details produziert. So verfügt der TSR-S über einen patentierten Radialheckspoiler, der auf Lenkeingaben reagiert und bei Kurvenfahrten merh Abtrieb produziert. Bei beiden Modellen wird auf einen 5,8-Liter-V8 gesetzt, die Leistung bewegt sich irgendwo zwischen über 1100 und knapp 1200 PS. Neben den beiden für den Straßenverkehr zugelassenen Modellen soll auch das TSR Rennstreckenmodell in der 1.600 Quadratmeter großen Motorworld zu sehen sein.



Jetzt, ohne Lockdown, ist München also definitiv einen Ausflug wert! Bei der Mohr Group im Portfolio sind zudem Abt Sportsline, Brabus, Keyvany, Mazzanti, Hispano Suiza Cars, Recaro, Techart und weitere exklusive Marken.