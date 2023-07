In seiner fünften Generation präsentiert sich das Midsize-SUV mit einem erfrischend kantigen Design und ausgefallenen Tagfahrlicht-Elementen mit "H"-Motiv. Übrigens vorne ebenso wie am Heck, wo das Leuchtband allerdings besonders tief angebracht ist, womit die Rückansicht zur wohl gewöhnungsbedürfigsten Perspektive auf den neuen Südkoreaner wird. Zumindest aber wird aus diesem Winkel nie die Frage aufkommen, um welches Auto es sich eigentlich handelt, immerhin steht hier mit riesigen Lettern "Santa Fe" quer auf der die volle Breite des Autos einnehmenden Heckkklappe. Von der Seite betrachtet hingegen fallen vor allem die großen Räder – hier immerhin 21 Zoll große Felgen, sind aber optional – und die "irgendwie bekannte Linie" auf. Gut, vielleicht liegt es daran, dass wir erst gestern den Testbericht zum Land Rover Defener 130 online gestellt haben und dementsprechend die Bilder von ihm noch frisch in unserer Erinnerung abgelegt sind, aber zumindest wir erkennen doch so manch starke Parallele. Und das ist durchaus als Kompliment gemeint. Doch zurück zu Handfestem: Die Bilder lassen bereits erahnen, dass der Santa Fe im Vergleich zu seinem Vorgänger wachsen wird. Wieviel aber, lässt Hyundai noch offen. Man verrät aber zumindest schon, dass der Radstand wachsen wird.

Dass der Santa Fe jedenfalls wieder ein großes, und eventuell sogar noch größeres Auto wird, als es schon die vierte Generation war, verheißen auch die Fotos aus dem Innenraum. Zum Beispiel die vom Cockpit, in denen durchgehende Lüftungsdüsen weiter den Eindruck von Breite verstärken, wo allerdings auch die zwei nebeneinanderliegenden Ladeschalen klarmachen, dass hier einiges an Platz sein wird. Und wenig überraschend wird vieles von diesem Platz auch für große Displays genutzt; zwei mal 12,3 Zoll sind es konkret. Zudem verraten die Südkoreaner bereits, dass im Innenraum mit einer Reihe von nachhaltigen Materialien gearbeitet wird: der Dachhimmel in Alcantara, die Fußmatten und die Ru?ckenlehnen der zweiten und optionalen dritten Sitzreihe sind aus recyceltem Kunststoff gefertigt, während das Armaturenbrett und die Tu?rverkleidungen in umweltfreundlichem Kunstleder ausgefu?hrt werden. Zum Kofferraum hingegen, der auf den Bildern in mannigfaltigen Variationen und Verwendungen gezeigt wird und der folgerichtig auch durchaus üppig ausfallen dürfte, wird in Sachen noch gar nichts verraten. Ebenso bleibt Hyundai noch das Thema Antriebe schuldig. Wir tippen aber wenig überraschend schwer auf eine Auswahl an Voll- und Plug-in Hybrid-Motoren, natürlich zumindest mit der Option auf Allradantrieb.

Die offizielle Premiere des neuen Santa Fe ist für August angesetzt. Dann dürften wir auch mehr zur Technik und zur Verfügbarkeit des Autos erfahren.