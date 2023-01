Hyundai feiert Comeback als ÖFB-Partner

Vielleicht auch, damit das Comeback jetzt auch wieder ähnlichen Bestand hat wie einst, wurde die Rückkehr der Hyundai Import GmbH in die Sponsorenfamilie des Österreichischen Fußball-Bundes und seiner Nationalteams gleich einmal über einen Zeitraum von vier Jahren beschlossen; mit der Option auf Verlängerung. Für Hyundai Österreich ein naheliegender und wichtiger Schritt. Immerhin bietet es der südkoreanischen Marke erneut die Möglichkeit, allen Fußballfans die neuesten Hyundai-Modelle zu präsentieren und die Markenbekanntheit gemeinsam mit den Nationalteam-Stars zu steigern. Dabei, so Hyundai, wird besonderer Fokus auf das Frauen-Nationalteam und den Frauenfußball allgemein gelegt.



Als großer, offizieller Startschuss der Wiedervereinigung wurden am 10. Jänner 2023 20 Hyundai-Fahrzeuge an den ÖFB übergeben. Diese werden fortan der Bund-Spitze sowie den Trainerinnen und Trainern als Fortbewegungsmittel dienen. Dabei ist vom Hyundai i30 Kombi, über den Tucson bis hin zum Transporter Staria quasi alles im rot-weiß-roten Fußball im Einsatz, was die Marke aktuell so in petto hat.



„Es ist eine große Freude, Hyundai wieder in der ÖFB-Sponsorenfamilie begru?ßen zu du?rfen. Hyundai stellt im internationalen Fußball eine Fixgröße dar und ich bin u?berzeugt, dass beide Partner stark von dieser Kooperation profitieren werden. Im Namen des ÖFB darf ich mich bei Roland Punzengruber und seinem Team fu?r die vertrauensvollen Gespräche bedanken, wir freuen uns auf die Fortfu?hrung einer bekannten und geschätzten Zusammenarbeit.“ sagte Mag. Bernhard Neuhold, Geschäftsfu?hrer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.



Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsfu?hrer Hyundai Import GmbH, selbst ergänzt: „Hyundai und Fußball sind und waren bereits jahrzehntelang auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene starke Partner. Insofern freut es uns sehr, die 1998 geschlossene Partnerschaft mit dem ÖFB nach einer kurzen Unterbrechung neu aufleben zu lassen und dem ÖFB als loyaler Automobilpartner fu?r die bevorstehende EM-Qualifikation und die Endrunde 2024 zur Seite zu stehen.“



Bei Länderspielen werden die Hyundai-Modelle im Stadion-Umfeld prominent in Szene gesetzt und auch auf den LED-Werbebanden wird die Marke ebenso stark präsent sein wie bei allen offiziellen ÖFB-Auftritten.