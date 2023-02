Arbeiten wir uns von außen nach innen: Wie bei Facelifts üblich sind die augenscheinlichsten Änderungen an den Lichtern festzumachen. Nicht nur wurden den Autos vorn wie hinten neue Leuchten an sich spendiert, ab der Front wanderten zudem die Tagfahrleuchten in den überarbeiteten Grill samt Wabengitterdesign, was dem ganzen einen deutlich erwachseneren Look verpasst. Darüber hinaus gibt es neu gestaltete 15-Zoll-Leichtmetallräder und frische Außenfarben: Lumen Grey, ein helles und leichtes Grau mit Perlglanzlackierung, und Meta Blue mit bläulich-violetten Farbreflexen und Perlglanzlackierung. Da wie dort kann das Dach wie gewohnt kontrastierend in Schwarz geordert werden.



Im Innenraum wiederum erwartet uns eine neue, blaue Ambientebeleuchtung im Fußraum sowie ein neues Farbpaket, dass etwa Tartan-Stoffsitze mit vertikalen lilafarbenen Linien, lilafarbene Akzente an den Nähten und Lüftungsdüsen sowie graue Akzente mit lilafarbenem Glanz im Lenkrad und in der unteren Mittelkonsole mitbringt.



"Akzente" hat auch die überarbeitete N Line spendiert bekommen. Nur hier natürlich wie gewohnt in Rot. Sie zieren vor allem die dieser Ausstattungslinie vorbehaltenen Anbauteile wie etwa den eigenen Frontspoiler. Auch die montierten 16-Zöller sind freilich "N Line exklusiv" und Serie.



Nun der Blick unter Blech und Stoff. Neu hinzu kamen also ein 4,2 Zoll großes Fahrerdisplay, USB-Typ-C-Anschlüsse vorn und hinten, der automatische Notruf eCall der 2. Generation sowie Over-The-Air-Kartenupdates. Unverändert an Bord sind das 8-Zoll-Display für Audio und Navigation in der Mittelkonsole, die kabellosen Smartphone-Anbindungen Android Auto und Apple CarPlay und die kabellose Lademöglichkeit für Smartphones. In Sachen Sicherheit wiederum hat Hyundai den automatischen Notbremsassistenten (FCA) um die Funktion Radfahrererkennung erweitert. Der Spurfolge-Assistent (LFA) hält das Fahrzeug wiederum nun durch aktiven Lenkeingriff in der aktuellen Fahrspur während der Insassenalarm (ROA) warnt, wenn man das Fahrzeug verlässt, abschließt und versehentlich Mensch oder Tier im Innenraum zurücklässt.



Unverändert zum aktuellen Modell bleibt das Kofferraumvolumen: zwischen 252 Litern und 1.050 Litern bei umgeklappten Sitzen. Der Hyundai i10 verfügt über einen zweistufigen Ladeboden sowie eine einhändig umklappbare Rückbank.



Die Produktion des neuen i10 startet im April 2023 bei Hyundai im türkischen Werk Izmit. Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte auf europäischen Straßen zu sehen sein. Die Preise sowie Details zu den erhältlichen Motorisierungen werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.