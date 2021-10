In Tennessee darf man aus dem Auto nur auf Wale schießen

Es klingt skurril, ist aber wahr: In Tennessee darf man laut Gesetz vom Auto aus nicht auf Tiere schießen, es sei denn, es handelt sich um Wale. Andererseits: Wenn man in einem Staat unterwegs ist, das keinen Meereszugang hat, und dabei einen Waal sieht, sollte man definitiv innehalten und genau überlegen, was man als Nächstes tut. Es ist nämlich höchstwahrscheinlich entweder ein getarntes Alien, oder man ist unabsichtlich ins Aquarium gefahren ...



Aber, wenn wir schon über Tennessee reden. Das ist nicht das einzig "witzige" Gesetz aus dem Süd-Ost-Staat. So ist es Frauen in der Stadt Memphis theoretisch per Gesetz untersagt, ein Auto zu fahren. Außer, und da wird es erst richtig gut, ein Mann läuft davor oder dahinter und weist durch Schwenken einer roten Fahne auf die Gefahr hin. Außerdem darf man dort Fische nicht mit dem Lasso fangen und Frösche haben ab 23 Uhr das Quaken einzustellen ... na dann.