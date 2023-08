JapSpec am 9. September 2023

Am 9. September findet das große Japaner-Treffen JapSpec im PS-Racingcenter Greinbach statt. Fans erwartet ein gemütlicher Tag zwischen getunten, originalen oder historischen Fahrzeugen. „Es tummeln sich Seltenheiten in der Menge, die man sonst auf der Straße nicht zu Gesicht bekommt“, meint Veranstalter Alexander Veit, der das Event mit einem kleinen Team an motivierten Helfern stemmt.



Immer nah dran am Racing



Im Racingcenter findet zeitgleich ein Trackday statt – klingt nach einer spannenden Mischung! Wer Veit und JapSpec kennt, weiß: Racing gehört dazu. 2016 war man mit der ÖAMTC Driftchallange (DCA) in Lebring zusammengespannt, wo es auch 2017 heiß herging. Danach wechselte man nach einer kurzen Pause nach Greinbach, wo Erich Petrakovits und seine Söhne Christian und Mario Partner auf Augenhöhe sind.

Der Eintritt samt Parkplatz in der Event-Area kommt für jedes japanische Auto auf 10 Euro, Besucher ohne Japaner zahlen 5 Euro und parken draußen. Wer vorab die Registrierung auf JapSpec ausfüllt, bekommt eventuell die Möglichkeit, sein Auto auf einem Premium-Parkplatz zu zeigen. Ein paar besondere Fahrzeuge werden für das Infield ausgewählt.



Letztes Jahr wurden etwa 500 Fahrzeuge und 2.000 Besucher gezählt. Mit dabei ist alles, was in der Szene Rang und Namen hat, vom Nissan GT-R über Toyota Supra bis zu Mazda RX-8 und Mitsubishi Lancer oder Honda Civic – you name it!