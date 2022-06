KTM X-BOW GT-XR: Name der GT2-Straßenversion steht

„Das ist ein besonderer Moment für unser Unternehmen und vor allem für das ganze Team, welches die Entwicklung in den letzten Monaten und Jahren vorangetrieben hat“, sagt Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der KTM AG. „Jeden Tag wird mit Herzblut an diesem Projekt gearbeitet. Umso schöner ist es, dem Fahrzeug nun einen Namen zu geben. Mit der Bezeichnung wollen wir die Nähe zum Rennsport zum Ausdruck bringen, die bei der Entwicklung an oberster Stelle steht.“



Dass der neuentwickelte KTM X-BOW GT-XR seine Wurzeln im Motorsport hat, liegt auf der Hand: So bildet der KTM X-BOW GT2, der 2021 mit Siegen und dem Titel in der europäischen GT2-Meisterschaft eine erfolgreiche Rennpremiere feierte, die technische Grundlage (siehe unten). Bei der Konstruktion wurden die wesentlichen Features hinzugefügt, um die Anforderungen für eine Straßenzulassung zu erfüllen.

Das KTM-Motto „Ready to Race” spiegelt sich damit in jedem einzelnen Bereich wider: Angefangen beim Thema Gewichtseinsparung für eine bestmögliche Balance in jeder Situation bis hin zum Vollcarbon-Chassis, das in puncto Sicherheit Maßstäbe setzt. Zudem profitiert das Straßenfahrzeug von der auf der Rennstrecke erprobten Aerodynamik und einer Vielzahl weiterer High-Performance-Komponenten.



Seine markante, aus dem Rennsport abgeleitete Form vereint Leistung und Purismus. Das einzigartige Erscheinungsbild greift hierbei fast alle Designelemente und Abmessungen des Rennwagens auf. Das in höchster Qualität und von Hand gefertigte Fahrzeug ist zudem streng limitiert.