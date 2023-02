KTM X-BOW GT-XR: erstes Auto fertig

KTM X-BOW GT-XR: erstes Auto fertig | 15.02.2023

Produktionsstart für den schnellsten KTM aller Zeiten

Am 31. Januar 2023 war es so weit: Die Produktion des KTM X-BOW GT-XR ist in der KTM-Manufaktur in Graz angelaufen. Am 14. Februar rollte sodann das erste Fahrzeug vom Band.