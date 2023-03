Der KTM X-Bow GT-XR ist ja schon an und für sich kein Auto, das in der Masse untergeht. Mit seinen kompromisslosen Formen und Funktionsweisen direkt aus dem Rennsport sticht er in jedem Fall und überall heraus. Dennoch sind Interessenten quasi keine Grenzen gesetzt, wenn sie mit ihrem persönlichen Wagen ein besonderes Statement setzen wollen ...

Selbst unlackiert wäre der KTM X-Bow GT-XR ein echter Blickfang. Immerhin besteht seine gesamte Außenhülle aus Karbon. Ein Umstand, dem auch bei der Farbwahl für die Kunden auf einzigartige Art und Weise Tribut gezollt wird. Neben den drei werkseitig verfügbaren Farben kann das gute Stück nämlich nicht nur in so ziemlich jeder denkbaren Farbe Uni-, Metallic oder 3CT-lackiert und glänzend oder matt ausgeführt werden, man kann darüber hinaus auch die Deckkraft der Farbe bestimmen. Je geringer die Deckkraft gewählt wird, desto stärker scheint die darunter liegende Karbonstruktur durch. „So wird in Verbindung mit dem aggressiven, scharfkantigen Design des GT-XR ein unvergleichlicher optischer Effekt erzielt, den man einfach gesehen haben muss“, so Lukas Barth, für den GT-XR verantwortlicher Produktmanager bei KTM.

Bei der Farbe enden die Individualisierungsmöglichkeiten aber freilich noch lange nicht. Um auch den Rest des Autos seinem Geschmack (und der Farbvorliebe) anzupassen, können die Fahrwerksfedern, Bremssättel, KTM-Emblem und Motorcover auf Wunsch ebenfalls individuell in jeder vorstellbaren Farbe lackiert werden. Auch die Felgen im Y-Speichen- oder im GT2-Design mit Zentralverschluss sind in fünf verschiedenen Farben bestellbar. Und damit sich dieser rote Faden im Innenraum nicht verliert, haben Käufer freilich auch die Möglichkeit, das Interieur des KTM X-BOW GT-XR anzupassen. So können die Ziernähte im Cockpit – vom Schalensitz bis zum Canopy-Dachhimmel – in der Fahrzeug- oder Wunschfarbe eingebracht werden.



„Der KTM X-BOW GT-XR ist schon auf den ersten Blick absolut außergewöhnlich. So wie auch die Menschen, die ihn erleben und erfahren möchten. Sie erwarten individuelle Anpassungsmöglichkeiten, um ihr Fahrzeug zu einem persönlichen Einzelstück zu machen. Diesem Wunsch kommen wir mit unzähligen, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten nach. Unser Ziel ist es, ein Fahrzeug anzubieten, das trotz kompromissloser Leistung perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zugeschnitten ist", sagt Michael Wölfling, Managing Director bei der KTM Sportcar GmbH.