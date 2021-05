Kia startet Online-Verkauf

Ergänzung zum klassischen Vor-Ort-Kauf

Der schon ganz generell allgegenwärtige Trend zu Online-Käufen wurde durch Corona noch einmal deutlich beschleunigt. Das zeichnet sich auch in der Autobranche zunehmend ab. Nach beispielsweise Tesla und Polestar startete daher nun auch Kia mit dem Online-Verkauf seiner Autos. Die Händler müssen aber dennoch nicht bangen.

Lockdowns, Quarantäne-Maßnahmen und überhaupt fast alles im Jahr 2020 hat digitale Kanäle und Tools wichtiger als je zuvor gemacht. Wer da als Autohersteller nicht schnell reagiert hat, konnte schnell den Anschluss verlieren. Kia war hier im Grunde aber immer schon vorn dabei - bot neben Zuckerln wie dem Couch-Bonus und "Fahrzeugbesichtigungen" via Videochat früh passende Maßnahmen an.



Nun gehen die erst unlängst mit einem neuen Markenauftritt durchgestarteten Koreaner den nächsten Schritt: ein kompletter Online-Verkaufsprozess. Ab Mitte Mai 2021 kann der Kunde also bis hin zur Auslieferung alles online und bequem von zu Hause aus erledigen. Die Händler müssen aber dennoch nicht um ihre Existenz bangen: Die Verkaufsabwicklung bleibt beim bewährten Kia Händler- und Werkstätten Partner. Außerdem kann der Kunde - zumindest aktuell noch nicht - einen Wagen online zusammenstellen und sofort kaufen. Die Auswahl ist auf bereits verfügbare Autos beschränkt, die ins System gestellt wurden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels waren dementsprechend überhaupt nur Kia Stonic online kaufbar. Das Angebot dürfte aber freilich schnell ausgebaut werden.



Kia zu dem Schritt im O-Ton:

Gemeinsam mit den bewährten Kia Partnern vor Ort schafft Kia Austria für Interessenten und künftige Kunden damit einen zusätzlichen Verkaufskanal. Als logische Konsequenz der im Vorjahr eingeführten Instrumente Lagerfahrzeug-Finder und virtueller Schauraum, gibt es in Hinkunft die Möglichkeit, den gesamten Verkaufsprozess bis zur Auslieferung online abzuwickeln.



Um ein einheitliches und positives Online-Kauferlebnis zu gewährleisten ist eine rasche Bearbeitung dieser Kundenaufträge unabdingbar, daher ist dieser Prozess weitgehend automatisiert und in Kia MySales integriert.



Dabei wird der Autokauf zwar über die Web-Präsenz kia.com/at angebahnt, das Geschäft und die Auslieferung erfolgt natürlich über den vom Kunden ausgewählten Kia Händlerpartner.