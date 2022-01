Kommt ein noch schärferer GR Yaris?

Über das angekündigte GR GT3 Concept weiß man zwar etwas mehr, weil es Statements dazu gibt, aber am Ende auch nicht wirklich was. Toyota beschreibt das Auto als "rennsportorientiertes Konzeptfahrzeug, das das Wissen und die ausgefeilten Technologien von Toyota Gazoo Racing aus dem Bereich des Motorsports einbezieht". Hm.



Dennoch sollten wir nicht ausschließen, dass auch dieses Konzeptauto, das sich für einen GT3-Rennwagen ja überraschend stark vom bisher eingesetzten Supra unterscheidet, mit seinem Design zukünftige Serienmodelle inspirieren könnte.



Den richtigen Knaller vermuten Fans aber hinter der Tatsache, dass die Silhouette des GR GT3 Concept der des Mazda RX-9 Konzeptfahrzeugs VERDAMMT ähnlich sieht. Vor allem dem RX-Vision GT3, der im Mai vorgestellt wurde. Und in der Tat arbeiten Mazda und Toyota ja schon seit einiger Zeit immer enger zusammen - wenn auch vor allem in Sachen Elektromobilität, Vernetzung und Assistenz-Systeme.



Der getunte Toyota GR Yaris und das GR GT3 Concept werden am 14. Januar, dem Pressetag des Tokyo Auto Salon 2022, gemeinsam vorgestellt. Anschließend werden sie der Öffentlichkeit auf der Makuhari Messe in Chiba City zwischen dem 15. und 16. Januar zusammen mit Toyota GR Rennwagen aus verschiedenen Meisterschaften (WEC, Super GT, Japanese Super Formula, JRC, etc.) präsentiert.