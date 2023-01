Wenn 30 von 999 Sonderausführungen nach Österreich kommen, dann hat der Importeur seine Sache gut gemacht. Auch ohne die Spezialfarbe Taiga Grau handelt es sich beim Cupra Formentor VZ5 um kein Allerweltsmodell, denn er trägt den 2,5-Liter- Fünfzylinder von Audi hinter der – im Vergleich zu den braven Formentor-Varianten – leicht geänderten Front. Während der RS Q3 bei Audi 400 PS leisten darf, hält sich der Spanier mit 390 PS dezent zurück. Haha, dezent, der Sprint auf 100 km/h gelingt in 4,2 Sekunden, also um 0,3 Sekunden schneller als beim Audi-SUV.



Feine Details gehören zur Marke



Der satte Klang des Benziners bestimmt den Alltag, nur beim winterlichen Kaltstart klingt es nicht ganz so toll. Elektroautofahrer, die den Sound of Silence gewohnt sind, würden wohl auf Motorschaden tippen. Wer den Sound des warmgefahrenen Benziners und den entsprechenden Schub gern ausnutzt, knackt beim Verbrauch locker die 10-Liter-Schwelle. Wird das Drehmoment (480 Nm ab 2250 Touren) nur ab und zu ausgenutzt, lässt sich der WLTP-Wert (10,2 Liter) im Alltag sogar unterbieten.



Wie von Cupra gewohnt, fallen einem immer wieder feine Details am ganzen Fahrzeug auf. Innen fühlt sich alles toll und hochwertig an. Nur wenn man sich den Preis (Testwagen 88.097 Euro) auf der Zunge zergehen lässt, vermisst man dann doch ein Head-up-Display oder auch für den Beifahrer einen E-Sitz. Inkludiert sind etwa 20-Zoll-Felgen, bei denen dahinter die Akebono-Bremsanlage hervorblitzt. Uns gefallen die Sportsitze, die dennoch viel Komfort bieten, drei Stufen für Sitz- und Lenkradheizung, das schnelle Navi, das problemlose Konfigurieren der digitalen Instrumente. Durch das Design bleibt das Heck auch nach der Waschstraße dreckig, da rinnt die braune Sauce unter dem Dachspoiler hervor und die Bedienung nahezu ohne Knöpfe ist selbst vom Konzern bereits als Problem erkannt worden.