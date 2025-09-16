AUTOWELT

Leser-Fahraktion: Super-Test-Sommer 2025
Hersteller

Leser-Fahraktion: Super-Test-Sommer 2025 | 16.09.2025

Leser im vollen Testeinsatz

Quer durch Österreich fuhren unsere sechs Testwagen – mit Ihnen am Steuer! Die Palette umfasste diverse SUVs, wobei die Range vom Diesel über den Hybrid bis zu Elektromodellen reichte.

Mag. Severin Karl

Ein halbes Dutzend an brandneuen Fahrzeugmodellen wurde in der Juli-Ausgabe von AUTO BILD Österreich sowie auf motorline.cc vorgestellt, um im Fuhrpark des Super-Test-Sommers 2025 auf unsere Leser zu warten. Zahlreiche Anmeldungen flatterten daraufhin in die Redaktion nach Klosterneuburg.

Reisen, testen, fotografieren

In den folgenden sechs Links (siehe unten) kommen unsere Leser zu Wort. Jeder, der eines der Testfahrzeuge quer durch Österreich bewegen konnte, lieferte einen Fahrbericht ab. Darüber hinaus betätigten sich die ausgewählten Personen auch fotografisch. Wir freuen uns über die schönen Reiseeindrücke, bei denen die Autos in den Fokus gerückt wurden. Ganz schön interessant war wieder der Mix aus Antriebstechnologien. Dem Trend der Zeit folgend, waren erstmals mehr Elektroautos als Verbrenner im Einsatz: Leapmotor C10, Opel Grandland Electric, Porsche Macan und Škoda Elroq vertrauen ausschließlich auf die Kraft ihrer Hochvolt-Batterien. Honda setzt beim ZR-V auf Vollhybrid und Mazda bei der Testversion des CX-60 auf einen großvolumigen Diesel-Sechszylinder mit Mildhybrid-Unterstützung (48 Volt).

Wer diesmal bei unserer Leser-Fahraktion nicht an Bord war, kann es als nächstes beim Green Driving Day probieren: Der Fahrtag im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf wird gerade beworben. Infos dazu finden sich auch im Driving Club: Unser Driving Club für sämtliche Leser-Fahraktionen

Zu den Testberichten:

Super-Test-Sommer-Testbericht mit dem Honda ZR-V

Super-Test-Sommer-Testbericht mit dem Leapmotor C10 BEV

Super-Test-Sommer-Testbericht mit dem Mazda CX-60 Ds.

Super-Test-Sommer-Testbericht mit dem Opel Grandland Electric

Super-Test-Sommer-Testbericht mit dem Porsche Macan 4S

Super-Test-Sommer-Testbericht mit dem Škoda Elroq 85

