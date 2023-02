Klare Formen, viel Licht durch die unverstellten Glas-Wände, noble Braun- und Crèmetöne, weiter veredelt durch weiße Lackmöbel, bequeme Ohrensessel und große Videowände, die nicht rein zum Abspielen von kunstvollen Werbefilmen, sondern vor allem auch gleich als Screen für Kundenkonfigurationen dienen können, wobei dann auch ein breites Spektrum an realen Lack- und Interieur-Material-Beispielen zur Verfügung steht. Ja, bei der Gestaltung des vierten Schauraums für Lexus hat sich das dafür verantwortliche Team wahrlich nicht lumpen lassen. Auch für die Eröffnung nicht übrigens, für die erstmals ein neuer Lexus RX in all seinen 4,9 Metern Imposanz, für die geladenen Kunden und manch glücklichen Journalisten zum ersten Ansehen und Probesitzen aus Deutschland herbeigerufen wurde.



280 m2 groß ist der neue, am Standort der Firma Kandl in Wien-Simmering, Baudißgasse 1-3, zu findende Schauraum, bietet Platz für vier Ausstellungsfahrzeuge, eine charakteristische Lexus Lounge und natürlich auch Werkstattleistungen. Damit ist Lexus in Österreich derzeit an vier Standorten (Wien-Nord, Wien-Süd, Linz und Innsbruck) vertreten.



„Wir freuen uns, mit dem neuen Lexus Schauraum neue Kundinnen und Kunden ansprechen zu können. Das erste Feedback ist schon sehr positiv auf unseren neuen Standort ausgefallen. Die besondere Atmosphäre kommt sehr gut an.“ sagt Ressuellah Köse, Geschäftsführer der Bernhard Kandl Autohandel GmbH.



„Mit Lexus Wien Süd bekommt die Marke Lexus ein so wichtiges zweites Standbein in der Bundeshauptstadt. Der neue Standort bringt unser Markenversprechen ‚experience amazing‘ perfekt zum Ausdruck. Damit werden wir noch mehr Kundinnen und Kunden erreichen können“ sagt Holger Nelsbach, Geschäftsführer Toyota Austria.