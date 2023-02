Lichttechnik-Schulungen bei ZKW in Wieselburg

Rund 160 ÖAMTC-Fahrtechnik-Instruktoren aus ganz Österreich werden bis in den März hinein beim Premium-Lichtsystemehersteller ZKW in Sachen Scheinwerferentwicklungen und Co weitergebildet.

Rund 160 ÖAMTC-Fahrtechnik-Instruktoren aus ganz Österreich werden bis in den März hinein beim Premium-Lichtsystemehersteller ZKW in Sachen Scheinwerferentwicklungen und Co weitergebildet.

In ganztägigen Kursen lernen die Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik einiges dazu, was sie den Teilnehmern in den Zentren weitergeben können. Mit einer dreistündigen Theorieeinheit beginnt der Vormittag, vorgetragen wird von den ZKW-Technikprofis Michaela Miedler und Christian Knobloch. Am Nachmittag können sich die Teilnehmer bei einer Werksführung ein Bild von der Scheinwerferproduktion am Standort Wieselburg machen. Roland Frisch, Chefinstruktor Pkw der ÖAMTC Fahrtechnik, über den Mehrwert: „Unsere Instruktoren besuchen regelmäßig Schulungen, damit sie den Teilnehmern der Fahrtechnikkurse genau erklären können, was ein Auto heute alles kann. Wir wollen gemeinsam mit ZKW das Thema Scheinwerfer und Lichttechnologien beleuchten. Die meisten Konsumenten wissen nicht, welche Technologien in ihrem Fahrzeug stecken, welche Möglichkeiten diese bieten und wie man sie richtig bedient.“



Wesentliches Know-how wird kompakt vermittelt



Neben Einblicken in die Entwicklung, Produktion und Technologie moderner Scheinwerfer erhalten die Teilnehmer der Trainings zahlreiche Infos zu Funktionen, Bedienung und Möglichkeiten der aktuellen Beleuchtungssysteme. Die Themen reichen vom adaptiven, blendfreien Fernlicht über Signal- und Hauptlichtfunktionen bis zu AFS-Funktionen für das Abblendlicht. Darüber hinaus werden wichtige rechtliche Fragen beantwortet, etwa über relevante gesetzliche Grundlagen für Fahrzeugbeleuchtungen oder welche internationalen Bestimmungen beachtet werden müssen. „In unseren Trainings soll das wesentliche Know-how rund um moderne Automobil-Lichtsysteme kompakt und leicht verständlich vermittelt werden“, sagt Andreas Nix, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg.