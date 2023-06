13 Jahre ist es her, da wurde der BMW M5 Touring aus der Baureihe E60/E61 offiziell aus dem Programm genommen. Und seitdem genießt er aus vielen Gründen Ikonenstatus. Nicht nur, weil der zwischen 2005 und 2010 gebaute Bayer über einen wahrlich furiosen V10 verfügte und eines der seltensten von BMW gebauten Serienmodelle überhaupt ist. Sondern vor allem, weil er der letzte M5 Touring war. Doch das will die M GmbH jetzt ändern. Nachdem man schon mit dem M3 Touring die Fan-Herzen höher schlagen ließ (und gleichzeitig guten Absatz verzeichnen kann) wird nun mit der neuen 5er-Generation auch eine Etage höher brachiale M-Performance mit jeder Menge Stauraum und Alltagsnutzen kombiniert.



Bis zur offiziellen Enthüllung wird es aber wohl noch eine Weile dauern. BMW vermeldet, dass die künftige Generation des BMW M5 nun in die praktische Phase ihres Serienentwicklungsprozesses gestartet ist. Ihre Testfahrten absolviert die neue High-Performance-Oberklasse der BMW M GmbH auf öffentlichen Straßen, auf Erprobungsgeländen der BMW Group und auf Rennstrecken weltweit. Und das sowohl als Limousine, aber eben auch wieder als Kombi; vulgo Touring. In Sachen Design bleiben dabei freilich noch viele Fragezeichen offen. Die paar Bilder, die BMW bereits vom stark getarnten Auto veröffentlicht hat, lassen nur wenige Schlüsse zu, offenbaren aber vier fette Auspuffrohre an den Außenseiten eines selbstbewussten Diffusors, einen kecken Dachkantenspoiler und dicke Felgen. Ob man bei der Front hingegen beim "Understatement-Prinzip" bleibt, für das sich BMW für den 5er entschied und somit auch eine vertikale Riesenniere verzichtet, bleibt ein wohlbehütetes Geheimnis. Wir schätzen aber: Nein.



Technisch stellt BMW jedenfalls in Aussicht, dass sowohl M5 Limousine wie auch die Touring Variante einen vollständig neuentwickelten teilelektrifizierten Antrieb erhalten. Seine M typische Leistungscharakteristik sowie die präzise darauf abgestimmte und mit innovativen Systemen verfeinerte Fahrwerkstechnik ermöglichen Fahrdynamik und Agilität auf einem in dieser Fahrzeugklasse einzigartigen Niveau. Damit schreitet die BMW M GmbH auf ihren Weg der Elektrifizierung stetig fort. „Wir verbauen nun auch in weiteren Hochleistungs-Automobilen ein Hybrid-Antriebssystem mit M typischer Performance“, sagt Dirk Häcker, Leiter Entwicklung der BMW M GmbH.



Unterm Strich verspricht BMW nicht weniger als die perfekte Symbiose aus M typischer Performance, kompromisslosem Langstreckenkomfort und beeindruckendem Raumangebot in der Premium-Oberklasse. Markteinführung? 2024.