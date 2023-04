390 PS und 480 Nm in einem kompakten SUV, dazu der einzigartige 1-2-4-5-3-Soundtrack des 2,5-Liter-Fünfzylinder aus Ingolstadt. Der Cupra Formentor VZ5 ist schon per se kein fades Auto, wie wir auch schon selbst herausfinden durften. Die Wuppertaler Tuner von Manhart hielt das aber freilich trotzdem nicht davon ab, dem Spanier noch etwas auf die Sprünge zu helfen: Sie installierten einerseits ihr bewährtes MHtronik-Zusatzsteuergerät und andererseits einen Ladeluftkühler by Wagner. Das Ergebnis: satte 490 PS und bis zu 630 Nm Drehmoment! Eine eigene Edelstahl-Abgasanlage mit Klappenfunktion sorgt dann dafür, dass auch akustisch noch etwas mehr Eindruck hinterlassen wird... und optisch auch. Sie bietet im Vergleich zum Serienzustand mit pro Seite zwei schräg versetzten bronzefarbenen Endrohren einen klassischeren Look mit je einem großen titangrauen Endrohr.

Während die auf Wunsch individuell konfigurierbaren Bremsanlagen in diesem Fall im Werkszustand verblieben, wurde für den CP 500 fahrwerksseitig aber sehr wohl Hand angelegt. Tieferlegungsfedern von H&R sorgen für mehr Bodennähe: vorne 35 und hinten 30 Millimeter, um genau zu sein.



So stehen nicht zuletzt die neuen Rad/Reifen-Kombinationen perfekt in ihren Behausungen: Manhart Concave One-Felgen in 9x20 Zoll ET35 mit Bereifungen der Abmessungen 255/35ZR20. Sie zeichnen sich durch fünf Doppelspeichen und ein Finish in seidenmattem Schwarz samt goldener Felgendekoration auf dem Horn aus. Alternativ ermöglicht Manhart aber ebenso diverse andere Farben. Weitere goldene Akzente setzen die entsprechend gefärbten, auf die schwarze Karosserie aufgetragenen Schriftzüge und Zierstreifen des charakteristischen Dekorsatzes. Das Interieur zu guter Letzt verblieb gleichfalls im Serienzustand, bei Bedarf sind jedoch auch in dieser Hinsicht individuelle Veredlungen möglich.