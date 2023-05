Maserati verabschiedet sich vom V8-Motor

Maserati befindet sich, wie viele andere Hersteller ebenso, in einer wichtigen Transitionsphase. Dass der MC20 von einem Sechyzylinder angetrieben wird und der neue GT auch maßgeblich vollelektrisch entwickelt wurde, waren hier vielsagende Vorboten. Nun folgt der eher schmerzliche Teil. Ende des Jahres wird ganz offiziell die Produktion des V8-Motors bei Maserati eingestellt. Um das etwas zu konkretisieren: Wir reden also von eben jenem, 427 kW (580 PS) starke 90°-Twin-Turbo-V8-Motor, der in den Trofeo-Versionen des Ghibli, Levante und Quattroporte nicht nur für mächtig Vortrieb, sondern vor allem auch einen unnachahmlichen Soundtrack sorgt. Sie alle werden allerdings noch bis 2024 bei den Händlern zu finden sein - nur neu produziert werden sie eben nicht mehr. Das echte "letzte Hurra" des V8 mit Dreizack kommt aber erst noch. Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed im Juli 2023 wird die italienische Sportwagenmarke die letzten Trofeo Modelle mit V8-Antrieb vorstellen: den Ghibli 334 Ultima und den Levante V8 Ultima.



Das Feiern des Achtenders beginnt aber schon früher. Heute nämlich. Maserati nimmt vom 11. bis 14. Mai am fünften Motor Valley Fest in Modena teil. Im Fokus steht dabei - ihr habt es erraten - der V8. An den vier Tagen des Motor Valley Fests wird fast jeder Winkel in Modena von den Kreationen des Dreizacks eingenommen, die an den berühmtesten Orten der Stadt präsentiert werden. Auf der Piazza Grande wird erstmals die gesamte Maserati Folgore Modellpalette zu sehen sein. Zum Einzelstück GranTurismo Folgore One Off Luce und Grecale Folgore gesellt sich der GEN3-Rennwagen Maserati Tipo Folgore, mit dem die Marke seit diesem Jahr in der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft antritt.



Die Trofeo Reihe mit Levante, Ghibli und Quattroporte sind Exponate, die den V8-Motor feiern. Sie beherrschen die Piazza XX Settembre. Der Showroom am Stammsitz in der Viale Ciro Menotti wird zur Feier des GranTurismo von seinen Anfängen bis heute zwei klassische Modelle zusammen mit dem GranTurismo Zèda der vorherigen Generation und dem aktuellen Einzelstück GranTurismo One Off Prisma zeigen.



Die Zukunft ist aber jedenfalls auch bei Maserati elektrisch: Der GranTurismo Folgore (Stromverbrauch kombiniert: 23,1-22,1 kWh/100 km; elektrische Reichweite: 433-455 km) – das erste vollelektrische Automobil in der Geschichte der Marke – und der Grecale Folgore (Fahrzeug noch in Homologation) – das erste vollelektrische SUV von Maserati – sind die ersten Zeugen dieses Veränderungsprozesses. Das gesamte Maserati Modellprogramm wird bis 2025 in jeder Baureihe eine vollelektrische Version enthalten, bevor sich die Marke bis 2030 komplett vom Verbrennungsmotor abwendet.