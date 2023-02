Das Grundrezept bleibt freilich bestehen: Leichtbau, Heckantrieb, "no-nonsense". Dass die Reduktion aufs Wesentliche beim MX-5 aber nicht automatisch auch spartanische Verhältnisse bei Auswahl und Ausstattung bedeuten muss, zeigt Mazda mit den Überarbeitungen der Angebotsstruktur zum Modelljahr 2023. Der Zweisitzer ist ab sofort in drei statt zwei Ausstattungslinien erhältlich – darunter die neue Top-Variante Homura. Hinzu kommen die beiden neuen Sondermodelle Kazari und Kizuna. In Sachen Antriebe tut sich auch was, wobei die Motoren gleich bleiben. Hier hat man nach wie vor die Wahl zwischen zwei hochdrehenden Skyactiv-G Vierzylinder mit 1,5 oder 2,0 Liter Hubraum, die 97 kW/132 PS beziehungsweise 135 kW/184 PS leisten. "Wieder neu" ist aber, dass der Mazda MX-5 RF Skyactiv-G 184 als Kazari oder Kizuna jetzt auch optional mit Sechsstufen-Automatik erhältlich ist. Zudem wartet eine neue Außenfarbe: Zircon Sand Metallic.



Die nun erweiterte dreistufige Ausstattungsstruktur bietet Kunden die Wahl zwischen der Einstiegsversion Prime-Line (ab 31.590 Euro), der mittleren Exclusive-Line (ab 35.890 Euro) und dem neuen Spitzenmodell Homura (ab 38.290 Euro). Die neue Top-Variante verfügt über sportliche Details wie Recaro-Sportsitze und schwarze Außenspiegelkappen und ist in Verbindung mit dem 184-PS-Motor zusätzlich mit einer Brembo-Bremsanlage an der Vorderachse inklusive rot lackierter Bremssättel, Bilstein-Stoßdämpfern und geschmiedeten BBS 17-Zoll-Leichtmetallrädern ausgestattet. Die Version mit Skyactiv-G 132 Benzinmotor steht auf geschmiedeten Rays-Leichtmetallfelgen im 16-Zoll-Format.



In den Ausstattungslinien Exclusive-Line und Homura lassen sich der Mazda MX-5 Roadster und der Mazda MX-5 RF optional mit dem Driver Assistance Paket weiter aufwerten. Es umfasst den erweiterten City-Notbremsassistenten, der Fahrzeuge und Fußgänger vor dem Auto registriert und notfalls eine automatische Bremsung auslöst, den City-Notbremsassistenten Plus, der Fahrzeuge und Hindernisse hinter dem Fahrzeug erkennt, das adaptive Matrix-LED-Lichtsystem, die Verkehrszeichenerkennung und die Müdigkeitserkennung.



Für noch mehr Auswahl sorgen zwei neue Sondereditionen mit einzigartigen Farbkombinationen, die auf der Ausstattungslinie Exklusive-Line basieren und zudem serienmäßig mit dem Driver Assistance Paket ausgestattet sind. Das Sondermodell Kazari (ab 37.490 Euro) verfügt innen über eine Nappaleder-Ausstattung in Terracotta sowie ein braunes Stoffverdeck für den Roadster beziehungsweise ein schwarzes Dachmittelteil für den MX-5 RF. Der Mazda MX-5 Kizuna (ebenfalls ab 37.490 Euro) verbindet weißes Nappaleder im Interieur mit einem blauen Stoffdach (Mazda MX-5 Roadster) oder einem schwarzen Dachmittelteil (Mazda MX-5 RF).



Der neue Modelljahrgang des MX-5 steht ab Frühjahr in den Schauräumen der österreichischen Mazda Händler.