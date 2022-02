Mazda ist zum Start der Mazda2 Hybrid in Feierlaune

Der neue Mazda2 Hybrid startet in Österreich bei 21.790 Euro. Eigentlich also einen Tick günstiger als das "Original": Der Toyota Yaris (hier wechselt ab 21.990 den Besitzer, allerdings bekommt man ihn aktuell (ebenfalls mit Aktionsnachlass) schon um 19.990. Sieht so aus, als wollte Mazda Österreich das nicht so auf sich beruhen lassen. Und so starten zur Markteinführung im März auch gleich die Hybrid-Wochen, bei der dank Aktionsboni bis zu 3.370 Euro Nachlass warten; freilich aber nicht aufs Basismodell. Auch für "Nicht-Barzahler" gibt es was: Leasing ist bereits ab einer Monatsrate von 79 Euro möglich, versprechen die Japaner.



Allerdings wird nicht nur der neue Vollhybrid günstiger. Auch die mit Mild-Hybrid-System ausstaffierten, großen Brüder aus Eigenentwicklung, der Mazda3 und Mazda CX-30 nämlich, feiern mit. Da wie dort dürfen sich interessierte Kunden ein Ausstattungspaket gratis aussuchen.



Und zur Erinnerung: Ab sofort gewährt Mazda auf alle Neuwagen eine Garantie von satten sechs Jahren.