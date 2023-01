Mazda spendiert 1.000 Euro Tankguthaben

Wer sich im Detail einen Mazda2 oder Mazda2 Hybrid anlacht, erhält 750 Euro Tankguthaben. Wer hingegen zu einem Mazda3, Mazda6, CX-30, CX-5 oder MX-5 greift, bekommt die vollen 1.000 Euro, jeweils in Form einer OMW-Wertkarte die per Post zugestellt wird, spendiert.



Allerdings hat Mazda aktuell auch noch weitere Aktionen in petto. Kombiniert man Eintausch-, Leasing- und Versicherungsboni, ergibt sich eine Ersparnis von bis zu 5.500 Euro, was gleichzeitig besonders attraktive Leasingraten bedeutet, sagt Mazda und rechnet vor:

"Beim Kauf eines Mazda2 lassen sich so bis Ende März bis zu 2.180 Euro sparen. Im Leasing gibt es den Mazda2 bereits ab 94 Euro monatlich. Beim Mazda2 Hybrid sind es bis zu 2.450 Euro Ersparnis, die Leasingrate startet bei 139 Euro im Monat. Den Mazda3 und CX-30 gibt es aktuell um bis zu 3.200 Euro günstiger. Im Leasing gibt es den Mazda3 ab 139 Euro, den CX-30 ab 169 Euro monatlich. Beim CX-5 liegt das Sparpotenzial bei bis zu 3.500 Euro (Leasing ab 179 Euro). Bis zu 3.800 Euro sind es beim Kauf eines MX-5 (Leasing ab 179 Euro). Für den Mazda6 werden bis zu 4.700 Euro an der Kasse abgezogen (im Leasing ab 199 Euro) und für den CX-60 Diesel gibt es bis zu 5.500 Euro Abzug (Leasingrate ab 264 Euro)."



Wofür man sich bei Mazdas Modellpalette aber auch entscheiden mag - eines haben alle Autos gemein: 6 Jahren bzw. 150.000 Kilometer Garantie.